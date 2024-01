A través del programa Movilidad Segura, Estados Unidos envía a 281 migrantes a España provenientes de Venezuela y Nicaragua.

Una estrategia del gobierno de Estados Unidos llamada Movilidad Segura, que tiene como objetivo aliviar la presión migratoria en la frontera con México. Esta estrategia permite a los migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití, Guatemala y Cuba solicitar el estatus de refugiado en Estados Unidos, España o Canadá de forma regular y segura.

Este acuerdo ofrece una nueva opción para los migrantes que buscan una vida mejor en otro país. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el proceso de solicitud puede ser largo y complejo.

Recomendaciones para los migrantes interesados en este programa.

Los migrantes que estén interesados en solicitar el estatus de refugiado a través de la estrategia Movilidad Segura deben informarse sobre los requisitos y el proceso de solicitud.

Es importante contar con un abogado o asesor legal que pueda ayudar a los migrantes a completar el proceso de solicitud.