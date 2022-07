En CHILE, Migrantes Venezolanos mueren asfixiados en un contenedor.

SANTIAGO DE CHILE.-

Tres migrantes venezolanos murieron en un container en Chile tras inhalar monóxido de carbono de una estufa que encendieron para combatir el frío. Los cuerpos sin vida fueron hallados en el sector del baipás de la Ruta 160 de Coronel, en las inmediaciones de la Cárcel de Menores, confirmaron las autoridades. Coronel es una comuna de la zona sur de Chile, perteneciente a la provincia de Concepción, en la región del Biobío.

De acuerdo a lo que indicó la Policía, una persona dio aviso a las autoridades a las 19:30 de este viernes. Luego de ser advertidos, uniformados de la Cuarta Comisaría de Coronel se desplazaron al interior del predio particular donde está instalado el container, indicó el medio local Bio Bio y reseñado por Infobae en su portal.

Las personas sin vida son dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad, quienes se encontraban en situación de calle. Las mujeres tenían 19 y 21 años, mientras que el hombre alrededor de 40.

Fuentes cercanas informaron al medio citado que los venezolanos llevaban cerca de cinco meses viviendo en el lugar, donde trabajaban cortando leña para luego venderla. Al mismo tiempo, cuidaban y lavaban los autos de quienes llegaban a esa ubicación.

La hipótesis principal es que los migrantes murieron por una intoxicación con monóxido de carbono producto de la combustión de un brasero que se encontró en el lugar. Este último artefacto habría sido utilizado para combatir el frío y la lluvia de los últimos días, señaló Bio Bio. Igualmente, las causas de las muertes serán ratificadas tras la autopsia que realizará el Servicio Médico Legal.