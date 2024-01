Aba Ultra de Cantv llega a la comunidad Amalwin en Maracaibo

MARACAIBO, VENEZUELA.- La Empresa trabaja en articulación con la comunidad organizada para garantizar Internet de altas velocidades a sus habitantes.

Cantv avanza con el despliegue de fibra óptica en la parroquia Luis Hurtado Higuera, en la ciudad de Maracaibo, para llevar progresivamente el servicio Aba Ultra a más de 700 hogares, centros educativos y de salud en la comunidad Amalwin.

El presidente de la Empresa, MG. Jesús Aldana, sostuvo un encuentro con el Poder Popular de la localidad, donde explicó el desarrollo de las labores que ejecuta la Fuerza Azul para garantizar el servicio a las familias de la zona y otros sectores como El Gaitero.

Al respecto, resaltó la importancia de la articulación con la comunidad organizada para el desarrollo de este proyecto, que ya ofrece Internet de altas velocidades a los primeros usuarios.

La visita del MG. Aldana a la comunidad Amalwin se realizó en el marco del despliegue que desarrolla la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios en el estado Zulia.

La agenda desarrollada por la máxima autoridad de la Empresa en la ciudad de Maracaibo contempló también una reunión de trabajo con la Fuerza Azul en el Centro Operativo Sabaneta, donde giró instrucciones directas en relación a la atención de las comunidades y la expansión del servicio Aba Ultra en la entidad zuliana.

Asimismo, realizó la revisión de un acuerdo con la empresa Priko Sincronizado, con la intención de establecer una alianza comercial para el desarrollo de las redes GPON en Maracaibo, con el fin de modernizar las centrales del estado.