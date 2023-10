Cantv brindó atención al 76% de reportes del 1×10 del Buen Gobierno en Mérida

Las cuadrillas de la Empresa se mantienen desplegadas en los distintos municipios de la entidad para garantizar a los hogares, instituciones y sectores productivos, los servicios de telecomunicaciones.

Hasta octubre de 2023, en el estado Mérida, Cantv cumplió con el 76% de atención a los casos reportados por los usuarios en la aplicación VenApp del 1×10 del Buen Gobierno, lo que representa un avance significativo de respuesta a los requerimientos realizados por los suscriptores de la entidad, con más de 9.800 casos solventados.

Como parte de las labores desplegadas por las cuadrillas técnicas se encuentran la sustitución de mangas y reconstrucción de empalmes afectados por deterioro, así como la instalación de servicios a nuevos usuarios.

Entre los suscriptores atendidos por la Fuerza Azul de la Empresa se encuentra la usuaria Eglis Marín, habitante del conjunto residencial La Horqueta, quien comentó: «El 1×10 funciona de manera eficiente y eficaz, sigan así. Muchas gracias para todos los que hacen posible estas labores en las comunidades».

Adicionalmente, para la optimización de los servicios de telecomunicaciones en esta entidad, la Empresa realizó la instalación de nuevos equipos, ampliación de la red de fibra óptica y capacitación del personal, entre otras acciones, con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios a los hogares, comercios y sectores productivos del estado Mérida.

Cantv, adscrita al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, continúa desplegada en los diferentes municipios del estado Mérida, desarrollando labores en articulación con las comunidades organizadas para brindar los servicios de telecomunicaciones a la población.