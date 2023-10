Cantv reinaugura Centro de Comunicación Comunal en Santa Ana estado Táchira

Mediante las acciones articuladas de la Empresa, la comunidad organizada y las autoridades municipales de Córdoba, se realizaron las adecuaciones necesarias para poner operatividad la infraestructura y plataforma tecnológica que permite conectar de forma efectiva a la comunidad del sector La Quebradita, a través de una sala de navegación dotada con 10 computadoras.

Cantv en conjunto con la alcaldía del municipio Córdoba y la Mesa Técnica de Telecomunicaciones (MTT) puso en servicio el Centro de Comunicación Comunal La Quebradita, en Santa Ana, estado Táchira, el cual fue reinaugurado para beneficiar a más de 1.800 habitantes de la zona.

El espacio cuenta con una sala de navegación, dotada con 10 computadoras, para brindar conectividad a Internet a tarifas asequibles, el cual será administrado por el Poder Popular.

Los usuarios que visiten este espacio también podrán realizar consultas sobre facturación, reportes de averías y requerimientos de los servicios Cantv, a través del uso de los canales de atención digital que ofrece la Empresa.

Flor Martínez, alcaldesa del municipio Córdoba, comentó durante la inauguración: “Aquí estamos de la mano con Cantv y el Poder Popular entregando a la comunidad un Centro de Comunicación Comunal para beneficiar a más de 1800 personas que conforman el punto y círculo de La Quebradita.

Agradecemos al Gobierno Bolivariano, al presidente Nicolás Maduro y al presidente de Cantv, MG. Jesús Aldana por este espacio”, apuntó.

Por su parte, Martina Linares, vocera de la MTT, dijo: “Estamos reimpulsando a la Mesa Técnica de Telecomunicaciones, consolidando un logro para nuestra comunidad, a través de esta sala que brinda conectividad a Internet a los niños, jóvenes y a la comunidad en general de La Quebradita”.

