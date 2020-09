Aníbal Sánchez “Curvas de fluctuación del VOTO demuestra un aplanamiento en la Chavista y caída de la Oposición”

Estudios de opinión reflejan no solo la percepción negativa, sobre la situación actual del país, sino también la de gestiones del liderazgo político en pro del bienestar del pueblo.

“Son más de 8 de cada 10 venezolanos que creen necesario un cambio de gobierno, pero similar número creen que los objetivos de la oposición no se han alcanzado por los errores estratégicos”.

Son años y varios comicios en los que la oposición venezolana ha confrontado al proyecto revolucionario, denominado chavismo, en el plano electoral, expresó el Analista y Consultor Aníbal Sanchez, al analizar los resultados de los últimos 19 eventos electorales, destaco, “el chavismo desde 2015 tiene una media de 5.5 millones de votos, describiendo una curva aplanada” Mientras que la oposición, desde su mejor registro en el 2015 describe una caída.

La oposición tiene su peor registro, o desempeño electoral en las Parlamentarias del 2005 cuando decidió ‘No Participar’ e históricamente su menor caudal de votos absolutos lo encontramos en el proceso constituyente de 1999 con 1 millón 298 mil, pero porcentualmente en el 2018 solo logró el 24% de las manifestaciones.-

Para Sánchez, “las fluctuaciones del Voto oficialista han estado marcada por la conducta del Bloque Opositor y el Tipo de Evento” tomemos como ejemplo en Parlamentarias del 2010 aglutinó el 49% de las preferencias “una elección bajo un sistema mayoritario” y en el 2015 logró el 42%.

En los procesos de carácter nacional, que involucran a la presidencia de la República como fueron las del 2008 y el 2013 los niveles de participación, aumentaron sobre los 14 millones 700 mil y en estos el oficialismo logró el 55% y 51% respectivamente.

“En el único escenario con baja participación, donde el oficialismo ha salido derrotado electoralmente, es en el consultivo del 2007, donde 4.4 millones de votos significaba el 49% de las manifestaciones”.

En la oposición, deberían hacer una revisión de su estrategia luego de haber logrado la cúspide de sus manifestaciones a favor en el 2015, con más 7 millones 700 mil votos, se ha venido desplomando en una perpendicular que los trajo a solo el 24%.

¿Que podría pasar este 6D habría llegado la oposición a su piso en el 2018? De ser esta hipótesis correcta se describiría un aplanamiento en la curva (azul) opositora, mientras (roja) del oficialismo al no mantener su media de 5.5 millones, experimenta una caída abrupta.-

En : Política