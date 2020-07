Aníbal Sánchez “Hay que evaluar los Escenarios para las Parlamentarias”

El planteamiento de escenario Electorales es parte de lo que debemos como Analistas y Consultores plantearnos antes de cada evento electoral, en el caso de Venezuela la polarización y el bajo nivel de aceptación de la gestión oficialista, debería facilitar esta labor, pero el fraccionamiento del mundo opositor, las múltiples estrategias lo complica.-

Después de dado a conocer el Sistema Electoral y los cargos a Adjudicar en las próximas elecciones Parlamentarias, Aníbal Sánchez Ismayel, se ha dado el trabajo de Dibujar y hacer las Corridas con datos históricos y variables en juego, no con el fin de anticipar resultados sino el de planificar una estrategia que pudiera llevar al mejor resultado.

Muchos quisieran pensar que se pueden superar los números de participación de las elecciones presidenciales del 2018, “vencer ese 46% de abstención por 4 puntos, podría llevar a la oposición, en una tendencia de 6 a 4 a su favor, si se reparte de forma equitativa la abstención, a superar los 3.5 millones de votos, con lo que puede superar los 110 Diputados”

Aunque los 87 circuitos electorales son los mismos que en el 2015 el número de cargos a elegir en el 30% de ellos es distinta, “hay dos Barquisimeto y Valencia donde incluso se eligen 4 Diputados” Otro factor es que se aumentó el número de diputados en listas regionales “no son 51 ahora son 96” que conjuntamente con la lista nacional de 48 serían asignados por el mecanismo de Representación Proporcional “es decir 144 el 52% del plenario” en el 2915 solo el 30% se adjudicó proporcionalmente el sistema era mayoritario.

En esta oportunidad la Asamblea Nacional estará constituida por 277 Diputados, de lo que surgen unos números que pasan a ser mágicos para la toma de decisiones, como la Mayoría Simple con 139 o de 185 para la Calificada o 2/3.-

¿Que podría suceder? Dependerá no sólo de los niveles de participación, o de lo que conlleve a algunos electores a abstenerse; la forma en que se presente la oposición, de forma aislada o alianzas “puede influir en los resultados”

Siendo optimista, en un escenario donde la participación sea muy parecida al 2018 (46%) pero la repartición de la misma sea de forma equitativa 50% para cada sector, con una tendencia de voto 6 a 4 a favor de la Gobierno “se podrían obtener +100 diputados con una votación cercana a los 4.1 millones” lo que significa que el Gobierno no obtendría los 2/3 de escaños.-

Así como se puede ser optimista, al suponer que salgan a votar los mismos números de electores y que lo que se abstengan sean por partes iguales para los sectores; se puede ser “Pesimistas” con una abstención cerca del 56%; donde el 60% de los que dejan de votar sean opositores y que los voten lo realicen en relación de 7 a 3 a favor del gobierno.

Este escenario dejaría a la oposición con solo 2.3 millones de votos, lo que se puede traducir en solo 14 diputados entre la Lista Nacional, 28 en las Listas Regionales y 30 diputados nominales, para un total de 72 diputados.

En la actualidad y bajo estas condiciones un escenario “Conservador” con una abstención de 40% pero que de ella 60% sea del lado opositor y una relación de voto 6 a 4 a favor del Gobierno; la oposición lograría 3.4 millones de votos; que le permitiría obtener 19 diputados lista Nacional, 37 en las Regionales y 36 Nominales, para un total de 92 diputados “muy justo con el número que le rompe los 2/3 al gobierno”

Con la presentación de estos escenarios probables, podrán darse una idea que son inimitables los ejercicios que se pueden dibujar, pero hay que tener claro las capacidades y posibilidades, para fijarse una estrategia donde se optimicen los recursos.-