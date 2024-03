¿Qué es la Diabetes? ¿Cuantos tipos de Diabetes se conocen? ¿Cómo evitar la Diabetes?

¿Qué es la diabetes?

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo convierte la comida en energía. Hay dos tipos principales de diabetes:

Diabetes tipo 1: Es una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo ataca y destruye las células del páncreas que producen insulina. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa (azúcar) de la sangre ingrese a las células para obtener energía.

Diabetes tipo 2: Es la forma más común de diabetes. Ocurre cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa de manera efectiva.

¿Cuáles son los niveles aceptables de azúcar normales de acuerdo a los especialistas?

Los especialistas clasifican los niveles de glucosa en sangre en diferentes categorías:

Normal: Glucosa en ayunas inferior a 100 mg/dL y glucosa en sangre 2 horas después de comer inferior a 140 mg/dL.

Prediabetes: Glucosa en ayunas entre 100 y 125 mg/dL o glucosa en sangre 2 horas después de comer entre 140 y 199 mg/dL.

Diabetes: Glucosa en ayunas igual o superior a 126 mg/dL o glucosa en sangre 2 horas después de comer igual o superior a 200 mg/dL.

Recomendaciones a tomar en cuenta para no llegar a ser diabético:

Mantener una dieta saludable: Consumir frutas, verduras, cereales integrales y productos lácteos bajos en grasa o descremados. Limitar el consumo de azúcares añadidos, grasas saturadas y grasas trans.

Realizar ejercicio regular: Se recomienda realizar al menos 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana.

Mantener un peso saludable: La obesidad es un factor de riesgo importante para la diabetes tipo 2.

No fumar: Fumar aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Limitar el consumo de alcohol: El consumo excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2.

Controlar el estrés: El estrés puede aumentar el riesgo de diabetes tipo 2.

Recomendaciones de dieta para diabético:

Controlar el consumo de carbohidratos: Los carbohidratos se descomponen en glucosa en la sangre. Es importante elegir carbohidratos saludables como frutas, verduras y cereales integrales.

Limitar el consumo de azúcares añadidos: Los azúcares añadidos se encuentran en muchos alimentos procesados, como refrescos, dulces y cereales.

Consumir alimentos ricos en fibra: La fibra ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre.

Limitar el consumo de grasas saturadas y grasas trans: Las grasas saturadas y las grasas trans aumentan el colesterol LDL («malo»).

Consumir alimentos ricos en calcio y magnesio: El calcio y el magnesio ayudan a controlar los niveles de glucosa en sangre.

Es importante consultar con un médico o nutricionista para obtener recomendaciones personalizadas sobre la dieta y el estilo de vida más adecuados para controlar la diabetes.

Recursos adicionales:

Federación Internacional de Diabetes (IDF): https://www.diabetesatlas.org/es/

Asociación Americana de Diabetes (ADA): https://www.diabetes.org/es/

MedlinePlus: Diabetes: https://medlineplus.gov/spanish/diabetes.html

Nota: La información proporcionada en este artículo no sustituye la consulta médica profesional. Es importante que consulte con un médico para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuados.

