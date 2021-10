Atletas sumaron más de 100 mil metros en la 1era Brazada Rosa de Los Salias

Viernes, 29 de octubre 2021.- La piscina del Complejo Deportivo Recreativo y Cultural Juan Manuel Fernández Morales, fue el escenario para que más de 100 atletas sumarán más de 100 mil metros en conmemoración al mes de la lucha contra el cáncer de seno.

La actividad inició alrededor de las 06:00 de la mañana, donde los participantes, cumpliendo con las medidas de bioseguridad, nadaron para celebrar el mes Rosa.

Miriam Silva, directora de Desarrollo Social y Deporte, declaró, que «tradicionalmente realizamos una caminata o bailoterapia, este año vamos a innovar con este evento en nuestra piscina olímpica», indicó.

Explicó que para cumplir con las medidas de bioseguridad impuestas por la pandemia de covid-19, se realizó por horarios y cupos limitados.

Por su parte, el alcalde José Fernández «Josy», destacó la participación de quienes se sumaron a la actividad para sumar metros por esta noble causa.

Entre las nadadoras estaba María Guía, de 56 años, quién es una de esas valientes sobreviviente del cáncer, quien resaltó que gracias a la piscina puede ejercitarse y relajarse.

«Estoy además de ejercitándome, haciendo terapia porque hace unos meses sufrí una caída de más de un piso y me mandaron rehabilitación, la cual hago aquí, por lo que doy gracias a las autoridades que tenemos la piscina en excelentes condiciones».

