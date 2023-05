Preguntas y respuestas sobre el Salario Mínimo en Venezuela en 2023

Preguntas y respuesta sobre el aumento del salario mínimo de Venezuela en 2023

¿Para quien es el aumento?

No hubo aumento del salario mínimo pero sí hubo de los bonos complementarios al salario, estos aumentos los recibe todo trabajador activo del sector público y privado en el territorio nacional, y en el caso del bono de guerra por los jubilados y pensionados.

¿Los jubilados de la administración pública reciben el aumento?

¿Los pensionados del IVSS reciben el aumento?

¿Cómo quedó el bono de guerra para los trabajadores activos del sector público, privado, jubilados y pensionados del IVSS y Amor Mayor?

¿Cómo quedó el bono alimentación o cesta ticket para trabajadores activos? ¿Se aplicará a jubilados y pensionados?

El bono alimentación quedó en $40 dólares americanos o su equivalente en bolívares, los jubilados y pensionados no reciben bono alimentación o cesta ticket porque el beneficio se asigna por jornada laborada y al estar retirado no se trabaja.

¿A qué moneda están anclados los valores para el cálculo de salario mínimo?

Al dólar americano, USD, la tasa oficial del BCV la puede consultar todos los días escribiendo notiactual.com/dolar

¿Soy trabajador activo y mi bono alimentación es mayor que el decretado, que sucede allí?

Si su bono es mayor no recibe aumento, el aumento es para quíenes gana menos de $40 por bono alimentación mensual, es decir, si usted trabaja 20 días al mes su bono alimentación es de $2 por día trabajado.($40/20).

¿Gano sueldo mínimo de Bs. 130, tengo aumento?

No. El sueldo mínimo no fue aumentado.

¿Gano sueldo básico mayor a Bs. 130 tengo aumento?

No. El sueldo mínimo no fue aumentado.

¿Cuál es el sueldo básico integral actual?

Bs.130 + $40 por bono alimentación mensual + $Bono de Guerra de $30 (el trabajador debe registrarse en el sistema patria para cobrar este bono que se asigna una vez al mes).

¿Cuál es la base salarial para el cálculo de prestaciones ,aguinaldos y vacaciones?

Si el trabajador gana salario mínimo mensual de bs. 130 esta sería la base para los cálculos de vacaciones, aguinaldo s y prestaciones.

Sí el trabajador cobra en divisas un valor mayor al salario básico de Bs.130 se transforma a Bs a la tasa del día y luego se calcula.

¿Las horas de tiempo extra fueron aumentada?

No, el salario básico sigue siendo Bs. 130 hasta nuevo aviso , si el trabajador cobra más de eso no recibe aumento a menos que el patrono le aumente el sueldo, por lo que las hora te tiempo extra sería aumentada.

¿Los días sábado, domingos y feriados tuvieron un aumento?

No, el salario básico sigue siendo Bs. 130 hasta nuevo aviso , si el trabajador cobra más de eso no recibe aumento a menos que el patrono le aumente el sueldo, por ello, los días sábado, domingos y feriados no tienen variación de acuerdo al decreto.

¿El aumento es lineal?

No, no hubo aumento salarial. Solo se aumentaron algunos bonos y se equipararon a la tasa de cambio del BCV

