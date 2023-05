Cómo quedó la pensión para los Trabajadores Jubilados de la Administración Pública

El Salario Integral para los Trabajadores Jubilados de la Administración Pública se estaría configurando de la siguiente forma a partir del 1ero de Mayo de 2023.

Sueldo Básico de Bs. 130 más Bono de Guerra por un monto de $49 o su equivalente en moneda local, que para la fecha serían Bs. 1.215,9644

De acuerdo al decreto los montos estarán anclados a la tasa de cambio del BCV.

Esta información ha sido proveída de manera oficial por el Ministerio del Trabajo de Venezuela.

