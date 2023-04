Aumento del Salario Mínimo en Venezuela 2023 Reporte Sábado 29/04/23

Aumento del Salario Mínimo en Venezuela en Mayo 2023, Reporte Sábado 29/04/23.

ACTUALIZACIÓN SÁBADO 29 DE ABRIL DE 2023

De acuerdo a las últimas declaraciones de Luis Vicente León «el gobierno sí subirá el salario mínimo este lunes 1 de mayo y serían entre 40 y 50 dólares, más bonificaciones que no inciden en pasivos laborales, esto lo expresó durante la Conferencia Radiografía del Retail 2023»

Manteniendo sus comentarios previos sobre el tema pero aumentado entre 10 y 20 dólares americanos al salario base que se había estimaba en $30 dólares americanos + $15 en bono alimentación y $15 en un bono similar al bono de guerra.

Entonces si tomamos la declaración de Luis Vicente León y hacemos estimaciones tenemos:

Con $40 de salario base.

$40 como 50% de salario base para prestaciones sociales.

$20 como 25% de salario para bono alimentación.

$20 como 25% de salario para otro tipo de bono (es probable que a partir de este aumento no este presente este bono)

Con esta configuración la pension del IVSS quedaría en $40 más el bono de guerra.

Con $50 de salario base.

$50 dolares americanos o su equivalente a la tasa BCV como 80% de salario base para prestaciones sociales.

$12,5 dolares americanos o su equivalente a la tasa BCV como 20% para bono alimentación.

Con esta configuración la pension del IVSS quedaría en $50 sin el bono de guerra porque sería salarizado.

Estos son valores estimados de acuerdo a las declaraciones de Luis Vicente León y son extraoficiales ya que la ultima palabra la tiene el ejecutivo nacional.

Algo a tomar en cuenta sobre esto es que mientras mayor sea el aumento menor serán los bonos, si vemos el historial de aumentos pasados.

MUY IMPORTANTE: La información que hemos recopilado se basa en declaraciones del Presidente de Fedecámaras y del economista Luis Vicente León quienes las han realizado de forma extraoficial, aunque el presidente de Fedecámaras ha sido participante en las mesas de negociaciones para el nuevo esquema de cálculo del salario mínimo.

Para ver las actualizaciones anteriores e informarse sobre el contexto como se ha desarrollado la información sobre este tema en las últimas semanas visite el boletín anterior:

Para volver al Cronograma Original de Pensiones del IVSS haga click aquí.

Aumento del Salario Mínimo en Venezuela 2023 Reporte Sábado 29/04/23 was last modified: by

Este artículo es propiedad de NotiActual.com y está prohibída su reproducción en otros sitios webs.

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: