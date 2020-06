Autopsia reveló que el afroamericano tiroteado por la policía de Atlanta fue asesinado a tiros por la espalda

Pareciera que ser negro o latino en Estados Unidos es llevar una sentencia de muerte marcada en la frente o en este caso en la espalda, y que un policía supremacista blanco siempre está cerca para halar del gatillo.

El caso de Raysarhd Brooks, que deja tres niños huérfanos, es tan o más indignante que el de Floyd, en este caso la víctima se quedó dormido en el estacionamiento de un restaurant Wendy´s, al parecer los encargados del sitio llamaron a la policía denunciando que el sujeto molestaba el paso de los compradores de comida chatarra, la policía llegó, el ciudadano colaboró cómo se ve en el video, le hicieron la prueba de alcohol y dió negativo, al menos no sobrepasaba el límite, la víctima reconoció que había tomado un par de copas y solicitó dejar el vehículo aparcado allí para que no dijera la policía que conducía ebrio y caminar hasta casa de su hermana que estaba cerca, cosa que fue negada por los agentes de policía blancos, (sí, casualmente siempre son blancos matando negros), le dijeron que sería arrestado, y cómo muestra el video sin razón aparente y el ciudadano en su pleno derecho se resistió, salió corriendo y fue baleado por la espalda, todo quedó grabado en video, otra ejecución sumaria más agregada a la larga lista de asesinatos de supremacistas blancos contra gente de color.

Asesinado a tiros por la espalda! Autopsia revela que el afroamericano tiroteado por la policía en Atlanta fue homicidio. Un médico forense del condado de Fulton dictaminó que la muerte de Rayshard Brooks, un afroamericano desarmado de 27 años abatido a tiros por la Policía el pasado 12 de junio, cuando opuso resistencia durante su arresto, fue un homicidio.

La autopsia se llevó a cabo el pasado domingo, y reveló que la causa del fallecimiento fueron dos heridas de bala en la espalda, que «lesionaron los órganos y causaron una pérdida significativa de sangre». Por su parte, el fiscal del distrito, Paul Howard, afirmó que su oficina espera anunciar una decisión sobre posibles cargos a los responsables del tiroteo mortal a mediados de esta semana, recogen medios locales.

