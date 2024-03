Prensa MPPT – INAC.- Con el fin de fomentar y fortalecer la relación bilateral, el turismo y el intercambio comercial, las autoridades aeronáuticas de Venezuela y Francia se reunieron recientemente para analizar las potencialidades de la ruta aérea entre ambos países, al destacar la necesidad de fortalecer una conexión directa.

El Cnel. Leonardo Briceño Dudamel, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), durante su encuentro con el director de la aviación civil francesa, Sr. Damien Caze, expresó su interés en seguir trabajando de manera conjunta para impulsar el desarrollo de la aviación civil en la región y resaltó la importancia de estrechar lazos en materia aérea, no solo en términos de conectividad, sino también en lo que respecta a la seguridad y eficiencia de los vuelos.

En este sentido, se acordó llevar a cabo una actualización del Acuerdo de Servicios Aéreos (ASA) y del Memorando de Entendimiento entre Francia y Venezuela, debido a que el mismo data de 1954, con el fin de adaptarlos a las nuevas realidades del sector y favorecer un mayor intercambio y cooperación. Ambas autoridades se comprometieron a mantener un diálogo constante y constructivo para lograr avances significativos en materia de aviación civil.

La reunión concluyó con el compromiso de ambas autoridades para una mayor colaboración entre la aviación civil francesa y venezolana, en beneficio de los pasajeros y de la industria aeronáutica de los dos países.



Prensa INAC- Jessica Carreño

Autoridades Aeronáuticas de Venezuela y Francia analizaron potencialidades de la conexión directa was last modified: by