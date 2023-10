Los modelos de Zapatos que más se venden en Lyon.

Si estás buscando un par de zapatos nuevos y quieres saber cuáles son las tendencias en Lyon, este artículo es para ti. Te presentamos los modelos de zapatos que más se venden en esta ciudad francesa, según los datos de las principales tiendas online.

Los zapatos más populares en Lyon son los que combinan comodidad, estilo y calidad. Algunos de los modelos que más se ven en las calles son:

– Los mocasines: este clásico nunca pasa de moda y es perfecto para cualquier ocasión. Los hay de diferentes colores, materiales y diseños, pero los más vendidos son los de piel marrón o negra, con suela de goma y detalle de hebilla o borla. Los mocasines son versátiles y se pueden llevar con pantalones, faldas o vestidos.

– Las botas: el frío y la lluvia no son un problema si tienes unas buenas botas. Las botas son el calzado ideal para el invierno, ya que protegen los pies y aportan un toque de personalidad al look. Las botas más demandadas en Lyon son las de caña alta, con tacón medio o bajo, y de colores neutros como el negro, el gris o el beige. Las botas se pueden combinar con jeans, leggings o medias.

– Los sneakers: los zapatos deportivos no solo son para hacer ejercicio, sino que también son una opción cómoda y moderna para el día a día. Los sneakers más vendidos en Lyon son los de estilo casual, con suela blanca y parte superior de tela o cuero. Los colores más solicitados son el blanco, el negro y el azul. Los sneakers se pueden usar con ropa informal, como camisetas, sudaderas o chaquetas.

– Los zapatos de tacón: para las ocasiones especiales, nada mejor que unos zapatos de tacón que realcen la figura y el outfit. Los zapatos de tacón más vendidos en Lyon son los de punta redonda o afilada, con tacón fino o grueso, y de colores vivos como el rojo, el rosa o el verde. Los zapatos de tacón se pueden lucir con vestidos, faldas o pantalones elegantes.

Estos son los modelos de zapatos que más se venden en Lyon, según las estadísticas de las tiendas online. ¿Te gustan? ¿Cuáles son tus favoritos? Déjanos tu opinión en los comentarios.

