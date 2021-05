Catarata y glaucoma pueden revertirse con un diagnóstico oportuno

La miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia y ojo reseco son los casos de mayor consulta, según expone el doctor Martín Serrano, de la Unidad de Oftalmología del GMSP.

Existen diversas patologías que afectan la vista del ser humano; y ser diagnosticadas y tratadas a tiempo, puede hacer que sean reversibles, como por ejemplo en los casos de las cataratas y el glaucoma, según expone el doctor Martín Serrano, integrante de la Unidad de Oftalmología del Grupo Médico Santa Paula (GMSP) ubicado en Caracas.

A propósito de celebrarse el 21 de mayo el día de la salud visual, el experto destacó la importancia de la prevención de este tipo de enfermedades, especialmente cuando existen antecedentes familiares.

“Las enfermedades más comunes por las que acuden al consultorio son la miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia. También atendemos consultas recurrentes por una enfermedad reversible como lo es la catarata; y hay otras irreversibles si no se tratan a tiempo, como lo son el glaucoma, retinopatía diabética, degeneraciones de córneas, desprendimientos de retinas, entre otras.”

Aumentan cifras de problemas de visión

De acuerdo a las estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el año 2015 cerca de 1.300 millones de personas en el mundo vivían con alguna forma de deficiencia visual, siendo las principales causas: los errores de refracción no corregidos y las cataratas. De esta cifra, 36 millones son ciegos.

Ya para el año 2020, el pronóstico era de 237,1 millón de personas con baja visión; de allí que el doctor Serrano explique la necesidad de tener un control oftalmológico anual, y de manera obligatoria a partir de los 60 años.

Señala que en la actualidad, producto del tiempo que se exponen tanto niños como adultos ante los aparatos electrónicos, bien por el trabajo o por los estudios, se observa la recurrencia de ojos resecos, así como problemas de la cervical.

“La recomendación es descansar la vista cada 20 minutos, observando fijamente un objeto que esté a 6 metros de distancia. Eso ayuda a evitar la fatiga visual. Cuidar la posición en la que nos ponemos ante la computadora o el celular, y evitar el uso del móvil o de la computadora dos horas antes de dormir.”

Tecnología para cirugías de la vista

Al ser consultado sobre las patologías que requieren intervenciones quirúrgicas como: los desprendimientos de córnea e incluso la catarata, señala que es importante contar con un personal calificado y con una tecnología de punta como la que dispone la Clínica GMSP.

“En el GMSP contamos con la tecnología para la facoemulsificación, que es el método más avanzado para el tratamiento definitivo de las cataratas. Consiste en la utilización de ultrasonidos para disolver y extraer el cristalino deteriorado, para sustituirlo por una lente intraocular artificial que hace su misma función, dura toda la vida y no pierde transparencia.”

De igual forma, nos apoyamos con profesionales y quirófanos con tecnología de punta para realizar vitrectomía, una cirugía que debe realizarse principalmente para extraer el humor vítreo porque impide la correcta visión; por ejemplo, porque se ha producido una hemorragia vítrea, comúnmente ocasionada por patologías como la retinopatía diabética o complicaciones de trombosis venosas retiniana.

El GMSP es una clínica tipo A, que además de brindar al paciente recursos como la hospitalización, área de monitoreo y recuperación post-quirúrgica, cuenta con una Unidad de Terapia Intensiva en caso de ser necesario.

Finalmente, el especialista señala que en el GMSP también han realizado trasplante de córneas, tramitados con bancos de órganos internacionales, las cuales han resultado todo un éxito, tanto por el equipo de profesionales que intervino, como por la infraestructura y tecnología disponible en la clínica.

