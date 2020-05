CBD, un cannabinoide que puede tratar la ansiedad y el estrés

El CBD es todavía hoy uno de los grandes desconocidos en el mundo de la medicina natural, aunque su popularidad no deja de crecer. El motivo es que está mostrando especiales cualidades para tratar problemas de orden psíquico como la ansiedad y el estrés sin reportar el más mínimo efecto secundario.

CBD y ansiedad

La ansiedad mata. Esto es algo reconocido por todo el espectro médico y divulgado por agencias de la importancia de la OMS, la cual no deja de pedir que aumente la inversión para combatir la enfermedad.

En la búsqueda de nuevos fármacos que sean cada vez más efectivos y que hagan descender la lista de los efectos secundarios de ansiolíticos y otros remedios usados normalmente para la ansiedad, algunas voces expertas han declarado que el CBD puede ser la solución.

No hay que extrañarse ante el uso de sustancias naturales. Productos como el chocolate han mostrado reducir los niveles de estrés y muchas hierbas son empleadas desde hace siglos para combatir todo tipo de patologías.

El CBD no es más que uno de los 113 cannabinoides que se han detectado en el cannabis. A diferencia del THC, que es el más conocido de todos, el CBD no produce efectos psicotrópicos, por lo que es compatible con la vida normal de una persona.

¿Puede el CBD curar la enfermedad?

Decir que el CBD cura la ansiedad es precipitado y no se ajusta a la realidad. Ahora bien, decir que hay indicios de que es eficaz para reducir los síntomas no es algo tan descabellado.

La ansiedad afecta tan solo en España al 4 % de la población, una cifra nada despreciable para una patología mental que puede llegar a impedir una vida normal para muchos. Encontrar una sustancia natural sin efectos secundarios que reduzca la sintomatología propia de la ansiedad es una noticia que ya hay que celebrar.

Lo que el CBD hace o parece hacer es reducir la incidencia de los neuroreceptores que se encargan de activar en el cerebro las señales de alarma que desencadenan los episodios de ansiedad.

Si esto se une a la terapia psicológica, la más efectiva ha demostrado ser la cognitivo conductual, entonces se puede disponer de una base eficaz con la que comenzar a paliar los síntomas de la ansiedad en un gran número de personas.

Claves para usar el CBD

Para la ansiedad, se recomienda el uso del aceite de CBD. Este se obtiene de forma natural tras la prensa del cáñamo y está completamente depurado para eliminar otros compuestos como el THC que mencionamos antes.

El aceite viene con distintas concentraciones, aunque la que se debe elegir es algo que tiene que indicar un experto tras evaluar el caso de cada persona. Con todo, debe quedar claro que el consumo no tiene efectos secundarios y que se realiza diluyendo unas gotas del aceite de CBD en un poco de agua.

A falta de que se sigan demostrando sus propiedades, el CBD parece un compuesto capaz de mejorar algo los síntomas de la ansiedad, una de las pandemias psicológicas que asolan el mundo.

