¿Qué hacer si tengo un Ataque de Ansiedad?

Los ataques de ansiedad son una reacción de la mente hacia aquello que considera una amenaza, es por ello que envía señales al cuerpo para que se aleje de eso que le afecta y esas señales se traducen en síntomas físicos como la respiración agitada, el temblor de manos, náuseas y hasta mareos.

Para saber cómo tratar los ataques de ansiedad lo primero que se debe hacer es identificar qué fue lo que detonó la crisis y lo indicado es hacer una revisión minuciosa del entorno, pues esto nos dará un recuento de los detalles que serán básicos para la recuperación, ya que uno de los tratamientos más efectivos es la confrontación.

Tratamientos adecuados

La ansiedad puede ser tratada desde diferentes perspectivas, una de ellas es la terapia cognitiva, es decir, está enfocada en la conducta del paciente y cómo reacciona a lo que considera peligroso y que le genera un ataque.

Este tratamiento sólo puede ser aplicado por un experto y de una manera controlada, ya que el ataque puede incrementarse si no se sabe cuándo parar.

También hay unas sencillas técnicas a las que se puede recurrir cuando se tiene un ataque de ansiedad y están basadas en el control de la respiración, pues durante una crisis, por el miedo y la angustia lo primero que se altera es la forma de tomar aire.

Consejos prácticos

En medio de una crisis, las personas comienzan a hiperventilar, lo que significa que toman aire descontroladamente, tanto por la boca como por la nariz, entonces no llega la cantidad adecuada de oxígeno a los pulmones y por tanto a los demás órganos, al pasar esto, el corazón tampoco recibe la sangre necesaria y tiene que elevar su ritmo para bombear más fuerte.

Para conseguir una respiración profunda es necesario recostarse en una superficie plana y colocar las manos sobre el estómago, para así retener la respiración durante un segundo y exhalar de forma lenta, dejando que el estómago baje tranquilo. Esta forma de respirar puede ser de mucha ayuda para recuperar la calma y el ritmo respiratorio.

Controlar la preocupación es fundamental en estos casos, sobre todo, porque el origen de la crisis es precisamente una cuestión emocional, entonces es muy importante eliminar los pensamientos negativos y remplazarlos sólo porque aquellos que nos brinde calma y tranquilidad.

Si padece con regularidad ataques de ansiedad evite por completo los alimentos estimulantes como el café o el chocolate, pues éstos sólo alteran sus nervios y lo predisponen a una crisis.

