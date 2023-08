Cinco consejos para sobrevivir al verano con una buena alimentación.

El verano es, para todos, una de las estaciones más esperadas del año. Una época llena de sol, diversión y actividades al aire libre. Sin embargo, y como no podía ser de otro modo, también trae consigo altas temperaturas y una mayor exposición al sol. Dos ingredientes que pueden afectar nuestra alimentación y bienestar.

Para disfrutar plenamente del verano y mantenernos saludables, es fundamental prestar atención a nuestra alimentación. En este artículo, compartiremos una serie de consejos que pueden ser clave para alimentarnos de manera adecuada durante la temporada estival. Estos consejos incluirán recomendaciones sobre hidratación, selección de alimentos frescos y ligeros, y en especial, cómo mantener un equilibrio adecuado en el ámbito nutricional.

Cinco consejos para tener una buena alimentación durante el verano

Equilibrio en la dieta

Aunque el verano es la época perfecta para disfrutar de helados y postres fríos, es importante mantener el equilibrio en nuestra dieta. El consumo excesivo de alimentos ricos en azúcar puede llevar a problemas de salud como la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, por lo que debemos mantener el máximo control.

En lugar de eliminar completamente estos placeres, podemos optar por alternativas más saludables, como helados de frutas naturales o batidos con ingredientes frescos y menos azúcar. Además, debemos incluir una variedad de proteínas magras, granos enteros y grasas saludables para una dieta equilibrada.

La ingesta de fructosa, por ejemplo, es recomendable en esta época. Puesto que nos permite disfrutar del mismo dulzor en nuestras comidas, con una dosis de azúcar muy inferior.

Hidratación

El calor del verano puede llevarnos a deshidratarnos rápidamente. Una situación que afecta negativamente nuestra salud y rendimiento. Es esencial asegurarse de mantener una buena hidratación durante todo el día. Además de beber agua regularmente, también podemos optar por alimentos hidratantes, como sandía, pepino y melón, que contienen altos niveles de agua.

Frutas y verduras frescas

El verano nos brinda una amplia variedad de frutas y verduras frescas y sabrosas. Estos alimentos son ricos en nutrientes, vitaminas y antioxidantes, un aspecto que los convierte en aliados perfectos para mantenernos saludables y protegernos de los efectos dañinos del sol.

Evitar la comida rápida

En medio de las actividades veraniegas, es tentador recurrir a la comida rápida o alimentos procesados para ahorrar tiempo y esfuerzo. Sin embargo, estos alimentos suelen ser altos en grasas saturadas, azúcares y aditivos poco saludables. En su lugar, podemos planificar y preparar comidas ligeras y nutritivas con antelación. Optar por opciones como ensaladas frescas, sándwiches de pan integral y parrilladas de verduras y proteínas magras puede ayudarnos a mantener una alimentación saludable durante todo el verano y a evitar el exceso de fructosa y otros azúcares añadidos.

Moderación en el consumo de alcohol

Durante el verano, las celebraciones y reuniones sociales suelen involucrar el consumo de bebidas alcohólicas. Si bien disfrutar de una copa ocasionalmente está bien, es importante recordar que el alcohol puede deshidratarnos y aportar una gran cantidad de calorías vacías, incluyendo fructosa en algunas bebidas preparadas. Optar por bebidas más ligeras, como cócteles con menos azúcar añadido o bebidas alcohólicas con hielo y agua mineral, puede ayudarnos a reducir la ingesta de calorías no deseadas y mantenernos más hidratados.