Cómo quedó el Salario para los Trabajadores activos de la Administración Pública

El Salario Integral para los Trabajadores activos de la Administración Pública se estaría configurando de la siguiente forma a partir del 1ero de Mayo de 2023.

Sueldo Básico de cada trabajador.

más

Bono de Guerra de $30 dólares americanos o su equivalente en moneda local, que para la fecha serían Bs. 744,468.

más

Bono alimentación o Cesta Ticket de $40 dólares americanos o su equivalente en moneda local, que para la fecha serían Bs. 992,624

Entonces un trabajador de la administració pública con el salario básico mínimo estaria cobrando mensualmente:

Bs. 130 + Bs. 744,468. + Bs. 992,624 para un total de Bs. 1.867,092 que para la fecha la tasa de cambio del BCV lo hace equivalente por ahora $75,24 dólares americanos.

De acuerdo al decreto los montos estarán anclados a la tasa de cambio del BCV.

