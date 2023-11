Comunicado OFICIAL de Early Warning Services la empresa de propietaria de Zelle sobre el bloqueo de la App en Venezuela

Comunicado OFICIAL de la empresa de propietaria de Zelle sobre el bloqueo de la App en Venezuela

En los últimos días la situación con el tema de la App Zelle en Venezuela ha sido complicada para todos, en el caso de los usuarios de CHASE hasta ahora solo se conoce que a nivel de banco se les ha bloqueado el acceso a operaciones con Zelle si está ubicado en Venezuela, mientras que si el usuario accede desde otra locación en el mundo puede conectarse normalmente.

Por lo que se infiere que el banco ha tomado la decisión unilateral de proteger sus intereses bloqueando por IP a los usuarios que se conectan desde Venezuela por las razón que ellos a bien tengan decididas.

El día de hoy lunes 20 de Noviembre recibimos una respuesta OFICIAL de la empresa propietaria de la App Zelle, en su comunicado indica que los clientes deben llamar al soporte de cada banco para aclara la situación particular que se presenta para conexiones desde Venezuela, el comunicado lo procedemos a copiar íntegramente a continuación:

Hi –

Please find our statement below. If you would like more information on background, I can give you a call – please provide a phone number. Thank you.

Statement:

“Consumers with concerns on access to Zelle in their mobile banking app should contact their financial institution directly.” – a spokesperson for Early Warning Services, LLC, the network operator of Zelle®.