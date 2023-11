¿Por qué el Banco JP Morgan CHASE bloqueó Zelle para usuarios de Venezuela?

El Banco JP Morgan Chase bloqueó Zelle tomo la decisión de bloquear el uso de Zelle para usuarios de Venezuela desde1 de agosto de 2023 debido a preocupaciones sobre el uso excesivo de la plataforma para activadas que la plataforma no contempla como uso normal en sus términos de servicio adicionalmente el incremento de los reclamos de los clientes por estafas realizadas con el uso del Zelle.

El banco dijo que había tomado la decisión después de una revisión de sus políticas y procedimientos de seguridad. La revisión encontró que había un aumento en el uso de Zelle para actividades ilegales en Venezuela, y que el banco no podía garantizar que la plataforma se estuviera utilizando de manera segura.

El bloqueo de Zelle ha sido criticado por algunos usuarios venezolanos, quienes dicen que les dificulta enviar y recibir dinero a sus familiares y amigos en el país.

Sin embargo, el banco ha defendido su decisión, diciendo que es necesaria para proteger a sus clientes y al sistema financiero en general.

Las siguientes son algunas de las razones específicas por las que el Banco JP Morgan Chase bloqueó Zelle para usuarios de Venezuela:

El aumento de estafas que provocan reclamos por pérdida de dinero usando Zelle en Venezuela.

La dificultad para identificar a los usuarios de Zelle en Venezuela.

No se sabe si otros bancos tomaran decisiones similares, en el pasado el Banco Wells Fargo fue el primero en bloquear el uso de Zelle App y cerrar cuenta que tenían situaciones que se salían de su poder de monitoreo y aumentaban el riesgo bancario, como así lo expresaron en su momento.

Es importante señalar que el bloqueo de Zelle para usuarios de Venezuela no es un caso aislado. En los últimos años, varios bancos y empresas de servicios financieros han tomado medidas para restringir el uso de sus plataformas en Venezuela por diversos motivos, al parecer el caso del CHASE se debe a lo comentado previamente.

Es posible que el bloqueo de Zelle tenga un impacto significativo en los venezolanos que dependen de la plataforma para enviar y recibir dinero. Según un estudio de la consultora Datanálisis, Zelle ha sido la plataforma de transferencia de dinero más utilizada en Venezuela en 2022. El bloqueo de la plataforma podría dificultar que los venezolanos envíen dinero a sus familiares y amigos en el país, así como que reciban remesas desde el exterior.

El bloqueo de Zelle es una medida que ha sido criticada por algunos expertos. Estos expertos argumentan que el bloqueo es una medida desproporcionada que afecta a los usuarios venezolanos legítimos, y que no es una solución efectiva para combatir las estafas y el malo uso de la app ya que en el mismo EEUU de donde es originaria la aplicación las estafas también ocurren y tal vez con mas frecuencia.

El bloqueo de Zelle para usuarios de Venezuela es una medida compleja que tiene implicaciones significativas para los venezolanos y el sistema financiero venezolano. Es importante seguir de cerca esta situación para entender sus implicaciones a largo plazo.

Un artículo de la revista Forbes publicado el 20 de julio de 2023 , titulado «Early Warning Services expresa su preocupación por el uso excesivo de Zelle en Venezuela», cita el comunicado de prensa de Early Warning Services.

El artículo de Forbes dice lo siguiente:

«Early Warning Services, LLC, la empresa matriz de Zelle, expresó su preocupación por el uso excesivo de Zelle en Venezuela. La empresa señaló que ha observado un aumento en el número de transacciones Zelle entre cuentas en Venezuela y cuentas en otros países, y que muchas de estas transacciones parecen ser fraudulentas.»

«El comunicado de prensa de Early Warning Services dice lo siguiente:

«Estamos preocupados por el uso excesivo de Zelle en Venezuela. Hemos observado un aumento en el número de transacciones Zelle entre cuentas en Venezuela y cuentas en otros países, y muchas de estas transacciones parecen ser fraudulentas.

«Estamos trabajando con los bancos participantes de Zelle para abordar este problema. Hemos implementado una serie de medidas de seguridad para ayudar a detectar y prevenir transacciones fraudulentas, y estamos trabajando con los bancos para educar a sus clientes sobre cómo usar Zelle de manera segura.

«Instamos a los usuarios de Zelle a estar atentos a las señales de fraude y a reportar cualquier actividad sospechosa a su banco.»

El artículo también cita a un portavoz de Early Warning Services, quien dijo que la empresa está «comprometida a trabajar con los bancos participantes de Zelle para proteger a nuestros clientes del fraude».

