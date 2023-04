Consejos para una Vida más Sana

Una vida más sana es más fácil si sigues una serie de consejos y eres constante en su aplicación.

¿Quieres conocerlos? ¡Sigue leyendo!

Consejos prácticos para una vida más sana

Cuando hablamos de una vida más sana, tenemos que ser realistas: no nos limitamos a referirnos a la salud física, sino que, también, entramos en el ámbito de la salud mental y emocional. Todo está interrelacionado, de manera que no lo podemos obviar.

Por lo tanto, hay una serie de actitudes que se pueden tomar para que no tengas problemas o para minimizarlos. ¿Quieres conocer algunos consejos prácticos para que tu vida sea más saludable? Aquí te los damos, son estos:

1. Limita la ingesta de calorías

La ingesta de calorías tiene que estar ajustada a lo que necesitas y, por desgracia, hoy en día es fácil pasarse. Los alimentos ultraprocesados, los azúcares y las grasas aumentan las posibilidades de padecer sobrepeso. Paralelamente, el ejercicio puede ayudar a eliminar los excesos.

Referencias como la altura, el peso o la masa corporal sirven para saber si estás en el peso ideal. Y, de esta forma, ganarás en salud. Todos los gimnasios Basic-Fit de España cuentan con infraestructura para mantener tu salud.

2. Descansa lo que necesites

El tiempo de descanso es una variable que no siempre está lo suficientemente valorada. Y es relevante, habida cuenta que descansar mal influye negativamente en tu salud de varias maneras.

Trasnochar a menudo, si no es por cuestiones necesarias, no es saludable como hábito. El cuerpo está preparado para adaptarse a unos ritmos circadianos relacionados con las horas de luz y de oscuridad. Y, si no se descansa lo que se debe, se nota.

Esta idea de descanso no se aplica únicamente a las horas de dormir, sino al trabajo. Es necesario tener periodos para descansar que sean razonables. De esta forma, rendirás más.

3. Ten tiempo para tu ocio

El ocio es igualmente relevante en la vida de las personas. Una vida más sana pasa, también, por tener periodos de distracción o de asueto. Salir de vez en cuando, socializar o cultivar alguna afición son alternativas para que te encuentres mejor. Y si tienes una sensación de bienestar personal, las probabilidades de contraer enfermedades se reducirán.

4. Ten proyectos de mejora personal

El síndrome del estancamiento es enemigo del bienestar emocional. Siempre, en la vida, has de tener algún proyecto de mejora personal, sea en el ámbito que sea. La ilusión te proporcionará motivación y, con ello, un sentido vital que siempre es importante. Por esta razón, es conveniente que veas a medio plazo cuáles son tus posibilidades de mejora.

5. Evita hábitos nocivos

Los hábitos nocivos son enemigos de una vida saludable, y son varios. Comer de más, beber alcohol, fumar, la vida sedentaria… son una combinación de factores que, indudablemente, restan vida y, lo que es peor, calidad de la misma. Por esa razón, y siempre que puedas, deberías alejarte de este tipo de hábitos.

6. Reduce el estrés (en la medida de lo posible)

El mundo actual es estresante por definición: muchas responsabilidades, obligaciones y poco tiempo disponible. Y hay que decir que un cierto estrés (el denominado eustrés) es bueno para tomar decisiones y salir de la zona de confort. Ahora bien, cuando se traspasan determinadas barreras, es poco recomendable; mantén a raya esta situación para que no repercuta en tu vida.

Conclusión

Seguir una vida más sana es más sencillo con estos consejos y con voluntad. En los centros Basic-Fit dispones de los medios necesarios para mantenerte en forma y, de esta forma, tener una vida saludable.

