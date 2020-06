Consorven: Enseñanza de Lengua de Señas Venezolana llega a Zoom

Enseñanza de Lengua de Señas Venezolana llega a Zoom

Las organizaciones Consorven, Cevac, Fundación Vanessa Peretti y Aprendo y Emprendo crean programa de educación, inclusión y concienciación

Prensa Consorven, 14 de junio, 2020.- En alianza, cuatro organizaciones de proyección nacional crearon un programa para la enseñanza de Lengua de Señas Venezolanas, adaptándolo, además, a las actuales circunstancias por lo que será dictado a través de la plataforma Zoom.

En el marco de la campaña de concienciación que promueve la Confederación de Sordos de Venezuela, (Consorven) y Fundación Vanessa Peretti (Funvape), dirigida por Juan Ángel De Gouveia, para impulsar la inclusión en el marco de la pandemia, surgió la idea de ampliar conocimientos y la conciencia, desarrollando un programa de abierta participación para el aprendizaje de un idioma como la Lengua de Señas Venezolana, que busca ampliar la capacidad de comunicación y con ello elevar derechos de igualdad y condiciones de vida.

Así, el camino andado por el Centro Venezolano Americano de Carabobo (Cevac), primer centro educativo en Latinoamérica enfocado en la inclusión de personas con necesidades especiales a través de su proyecto “Accede”, y la experiencia en metodología de formación de la organización “Aprendo y Emprendo”, se unieron a la propuesta de Consorven y Funvape, para elevar tres elementos sociales de gran importancia como son educación, inclusión y concienciación.

El programa tiene como agenda de inicio, el próximo 23 de junio, con un cronograma de 3 horas semanales, dos días a la semana. El proceso de registro estará abierto a partir de este lunes 15 de junio, y se podrá acceder a través del link publicado en las cuentas en redes sociales de las cuatro organizaciones: @Cevacarabobo @conserven y @aprendoyemprendo y @Fundacionvanessaperetti

Al respecto Ana Colmenares, Directora del Cevac, destacó que este programa fortalece los objetivos de la institución y adelanta que en una segunda etapa se ampliará la enseñanza en idioma inglés, mientras que, Mauricio Parilli, Director de Aprendo y Emprendo, manifestó gran satisfacción por el plan de trabajo, y cosideró que es un avance hacia el cierre de la brecha en atención a personas con discapacidad, bajo una visión más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.

Anunció también que en el mes de julio, junto al Cevac, iniciará un bootcamp del programa Young Entrepreneur con una versión on line, que será enfocado en apoyar a participantes con discapacidades diversas y sus familiares.

Para ambas organizaciones, es además motivo de orgullo compartir acciones con Juan Ángel De Gouveia, por medio de Consorven, pues su reconocimiento global en la defensa de los derechos de las personas Sordas y con otras discapacidades, le sitúan como punta de lanza para alcanzar objetivos de derechos en el mundo.

—

