Consulta aquí el Triple de la Suerte de hoy para Acuario y gana en grande a la lotería

El triple zodiacal de la suerte para Acuario ♒︎ personalizado para usted es :

Signo Número

Los signos del zodiaco y la suerte.

En astrología, Acuario (♒︎, del latín aquārius, literalmente ‘el portador de agua’ o ‘aguador’)​ es el undécimo signo del zodiaco, el sexto de naturaleza positiva y el cuarto de cualidad fija —junto con Tauro, Leo y Escorpio—.

Simboliza la revolución y su símbolo representa la sabiduría al ser. El signo está representado por el aguador o portador del agua ya que en la antigua Sumeria este era un símbolo de difundir la sabiduría (el agua); pertenece junto a Géminis y Libra al elemento aire.

Su signo opuesto y complementario es Leo.

Acuario fue tradicionalmente gobernado por el planeta Saturno,4​ sin embargo, desde el descubrimiento del planeta Urano, este se ha considerado su regente.​ Al ser el undécimo signo del zodiaco, Acuario se asocia con la 11.ª casa astrológica.

Nota/Disclaimer: Este contenido se muestra como un texto de simple curiosidad,notiactual.com no promueve los juegos de azar ni da recomendaciones financieras.

Consulta aquí el Triple de la Suerte de hoy para Acuario was last modified: by