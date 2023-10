Consulta aquí el Triple de la Suerte de hoy para Aries y gana en grande a la lotería

El triple zodiacal de la suerte para Aries es :

Signo Número

Los signos del zodiaco y la suerte.

Sobre el Signo Aries

En astrología, Aries (♈ ) es el primer signo del zodíaco, el primero de naturaleza positiva / masculina y de cualidad cardinal.

Pertenece junto a Leo y Sagitario al elemento fuego.

Está regido por el planeta Marte y representa el arquetipo del guerrero. Su signo opuesto y complementario es Libra.

El signo se asocia al carnero, a la constelación de Aries (por lo menos desde el siglo I a. C.) y al mito griego de Jasón y los argonautas.

En este mito, Frixo y Hele fueron rescatados por un carnero y luego el animal es sacrificado en honor al dios Ares. El carnero simboliza la energía y fuerza de este signo zodiacal.7​ Finalmente, Zeus en agradecimiento coloca al carnero en el cielo.

El zodiaco o zodíaco («zodiaco» puede escribirse con o sin tilde) es una región del cielo en forma de cinturón o banda de la esfera celeste que se extiende aproximadamente 8° al norte y al sur (medido en latitud celeste) de la eclíptica, que es la trayectoria aparente del Sol a través de la esfera celeste a lo largo del año. Los caminos orbitales de la Luna y los planetas principales están dentro del cinturón del zodíaco.

Consulta aquí el Triple de la Suerte de hoy para Aries y gana en grande a la lotería was last modified: by