Consulta aquí el Triple de la Suerte de hoy para Libra y gana en grande a la lotería

El triple zodiacal de la suerte para Libra ♎︎ personalizado para usted es :

Signo Número

Los signos del zodiaco y la suerte.

En astrología, Libra ♎︎ (del latín lībra) es el séptimo signo del zodíaco, el cuarto de naturaleza positiva y el tercero de cualidad cardinal. Simboliza el equilibrio y la armonía y su símbolo representa la balanza. Pertenece junto a Géminis y Acuario al elemento aire. Está regido por Venus y su signo opuesto y complementario es Aries

Nota/Disclaimer: Este contenido se muestra como un texto de simple curiosidad,notiactual.com no promueve los juegos de azar ni da recomendaciones financieras.

