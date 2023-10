Consulta aquí el Triple de la Suerte de hoy para Tauro y gana en grande a la lotería

El triple zodiacal de la suerte para TAURO ♉︎ es :

Los signos del zodiaco y la suerte.

Sobre el Signo Tauro ♉︎

En astrología, Tauro es el segundo signo del zodiaco y el primero de cualidad fija y negativa/femenina. ​ Perteneciente a los signos fijos junto a Leo, Escorpio y Acuario.

Su signo opuesto y complementario a la vez es Escorpio. Junto a los signos Virgo y Capricornio, pertenece al elemento tierra y es regido por el planeta Venus.

En astrología occidental pertenecen a este signo los que nacen desde el 21 de abril al 21 de mayo.

Nota/Disclaimer: Este contenido se muestra como un texto de simple curiosidad,notiactual.com no promueve los juegos de azar ni da recomendaciones financieras.

