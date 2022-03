Continua la asignación del Bono Corresponsabilidad y Formación de Marzo 2022 con aumento

Desde el 26 de marzo, el gobierno está asignando, a través del Sistema Patria, el bono «Corresponsabilidad y Formación», dirigido a trabajadores del sector público, incluyendo a los de Gobernaciones y Alcaldías, cuyo monto es de 220 bolívares.

Al tipo de cambio oficial, este bono es equivalente a 50,41 dólares, un monto que supera en 40,48% al nuevo salario mínimo vigente expresado en divisas, que se ubica en 30 dólares.

Atención:

El día de ayer #25Mar a través del Sistema @CarnetDLaPatria fue acreditado el Bono #CorresponsabilidadYFormación (marzo 2022)

MONEDERO PATRIA: CREDITO por Bs. 220,00 por concepto Bono Corresponsabilidad y Formación (marzo 2022)