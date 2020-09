CORDERO ASADO

Queremos compartir una nueva receta de Cordero asado con papas cuyas características principales son la forma de condimentar el cordero y la forma de preparación de las papas. Pero hay que decir que en ambos casos prima la sencillez, veras que esta receta de cordero es muy fácil de hacer y que puedes ponerla en práctica, con éxito.

Aunque una buena carne de cordero no necesita mucho (o ningún) condimento, de vez en cuando nos gusta aromatizarlo con especias y hierbas aromáticas. En esta ocasión los animamos a que pruebes el cordero asado con ras el hanout y romero, una combinación deliciosa siempre que se condimente con moderación. Sobre las papas asadas, veras que le forma de prepararlas hace que pierdan toda la estética, pero no importa nada sacrificarla para disfrutar más de su sabor y de su textura.



Ingredientes (4-6 comensales)

2 paletillas o piernas de cordero pequeñas

12 patatas nuevas de guarnición

3 patatas nuevas de guarnición

3-4 ramitas de romero

2 c/s rasas de Ras el hanout

c/n de sal

c/n de aceite de oliva virgen extra.

Elaboración

Enciende el horno con calor arriba y abajo a 200º C. Limpia las piezas de cordero del exceso de grasa, recuerda decir al carnicero que las marque en las porciones deseadas para que rompa el hueso. Lava bien las papas para hacerlas con piel, procura que todas sean de un tamaño similar.

Pon las paletillas y/o piernas de cordero en la bandeja del horno, sálalas por los dos lados y añade un poco de aceite de oliva virgen extra a la mezcla de especias para untarlas en la carne, con las manos bien limpias frota las piezas para que queden bien impregnadas. Pon las papas en un bol y añade sal y aceite de oliva virgen extra y frótalas ligeramente también.

Pela las chalotas y ponlas en la bandeja con la carne y con las papas, deshoja unas ramitas de romero y repártelas sobre los alimentos que vas a hornear. Ya está listo para introducir la bandeja en el horno a altura media, y hornear durante 30-45 minutos. Pasados 30 minutos baja la temperatura a 180º C.

Pasado este tiempo, da la vuelta al cordero y a las papas, riega la carne con el jugo que haya en la bandeja y vuelve a introducirla en el horno otros 30-45 minutos aproximadamente. El tiempo total de horneado variará según el tamaño de las piernas o las paletillas de cordero. En los últimos 15 minutos de horneado sube la temperatura de nuevo a 200º C.

Retira la bandeja del horno, pasa la carne a otra bandeja y tápala con papel de aluminio. Entonces, chafa las patatas con una espalmadera para romperlas, aplanarlas y volver a hornearlas para que queden más crujientes. Ponlas en la parte más alta del horno durante unos 10-15 minutos, hasta que estén bien doradas.

Entonces retira las papas de la bandeja del horno y vierte un poco de agua muy caliente en la misma para desglasar y recuperar todos los jugos que han quedado adheridos.

Acabado y presentación

Separa el cordero al horno en raciones y sírvelo en los platos acompañado de las papas asadas y crujientes. Termina aderezando con el jugo del asado y sirve enseguida. ¡Buen provecho!

