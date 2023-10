Cronograma de pago de pensiones IVSS, Aguinaldo y bono de guerra Octubre 2023,Actualización LUNES 16/10

Atención, muy importante:

No hay aumento de salario, se pagará con el salario mínimo actual vigente.

Los que cobran por amor mayor no reciben aguinaldo, la situación debe ser revisada por cada beneficiario ante el IVSS.

Los que cobran por amor mayor no cobran pensión de sobreviviente.

El pago reciente de aguinaldos ha sido liberado para trabajadores activos del sector público: maestros, algunos ministerios, etc.

No hay información sobre aumento de salario por el resto del año.

Se esperar de una bonificación de fin de año adicional a través de la plataforma patria, ya le darán el nombre respectivo.

El cronograma se viene desarrollando normalmente como el mes pasado.

Se realizarán los ajustes respectivos de acuerdo a los montos decretados para los bonos de guerra de cada sector beneficiado.

El aguinaldo será fraccionado para todos los sectores.

Dicho esto pasamos a la actualización de hoy:

¿Cómo será el proceso de pago del bono de Guerra para activos, jubilados y pensionados?

La asignación del bono de guerra se realiza en tres fases de la siguiente forma:







Fase 1:

Empleados públicos activos:

Como lo informamos al menos con una semana te anticipación se pagaría el viernes 13.

(ESTATUS PAGADO)

MONTO ACREDITADO: Bs 1.400 Bs ., (AUMENTÓ 400BS RESPECTO AL MES PASADO)

¿QUÉ DEBE HACER PARA RECIBIRLO?

INGRESE A LA PLATAFORMA PATRIA, Y BUSQUE LA IMÁGEN, DE CLICK EN ACEPTAR Y LISTO:

Fase 2:

Empleados públicos jubilados:

Sobre el pago:

El mes pasado fue de Bs. 1640

De estarse liberando a más tardar el martes 17 , debe tener el respectivo ajuste de acuerdo a la Tasa del BCV para el momento de liberarse la orden de pago.

Fase 3:

El mes pasado fue de Bs- 670

Sobre el pago:

Se mantiene la información previa, A partir del VIERNES 20 DE OCTUBRE







¿Cómo será el proceso de pago de la pensión y el Aguinaldo?

El pago de la pensión será el día VIERNES 20 DE OCTUBRE

El pago de la pensión ira junto con el primer mes de aguinaldos, por lo que deberíamos esperar un monto similar al Bs. 260 + el Bono de Guerra respectivo

El Bono de Guerra será pagado junto con la pensión y de forma progresiva.







¿Cuando será el monto de la pensión?

Hasta la fecha de mantiene en Bs. 130 Consulte el monto equivalente en divisas para el día de hoy







¿Cuando será el monto del bono de guerra para pensionados del IVSS y amor mayor?

El mes pasado fue de Bs. 630 el monto a cobrar este mes puede consultarlo haciendo click aquí.

Atención :

Cuando lanzamos una actualización es para agregar información nueva, confirmar una información ya publicada o corregir una actualización previa, siempre vamos a dejar en este cronograma el enlace a todas las actualizaciones para hacerlo de más fácil lectura. Algunas veces el ente pagador se atrasa o adelanta, eso se ha visto en los últimos meses, a diferencia de años atrás que la fecha de pago era más estable,por lo que debemos estar pendientes de las actualizaciones por cualquier cambio que se produzca, en ese mismo orden de ideas reafirmamos, para los que son nuevos lectores que no somos el IVSS ni tenemos relación con el ente pagador, solo informamos de forma estructurada lo que nos llega para apoyarlos a ustedes a tener la mejor información sobre el pago de pensiones, en ningún otro sitio web podrán encontrar información veraz y confirmable como la desplegada aquí.

No haga cola en los bancos hasta que el pago esté confirmado el efectivo ya no es un instrumento escaso por lo que no necesita hacer cola en un banco para obtenerlo en cualquier día hábil, trate de usar los canales electrónicos para realizar sus compras.







