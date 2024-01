Cronograma de pago de pensiones IVSS ENERO 2024 Actualización MIÉRCOLES 17/01/23

LOS AUMENTOS Y AJUSTES DECRETADOS RECIENTEMENTE SERÁN VIGENTES DESDE EL 1 DE FEBRERO DE 2024, NO SE TIENE CONOCIMIENTO EN ESTE MOMENTO SI EL BONO DE GUERRA LLEGARÁ CON EL RESPECTIVO AUMENTO PARA PENSIONADOS DEL IVSS YA QUE EL DECRETO FUE REALIZADO HACE UN PAR DE DÍAS, ES PROBABLE QUE NO , PORQUE PARA ACTIVOS Y JUBILADOS LLEGÓ IGUAL.

Como lo indicamos en las actualizaciones previas NO se tenía información sobre un aumento de salario mínimo y se confirmó el día de hoy que el SALARIO MÍNIMO NO HA SIDO AUMENTADO, solo se aumentaron la cesta ticket y el bono de guerra para los empleados públicos.

, solo se aumentaron la cesta ticket y el bono de guerra para los El cesta ticket para empleados públicos pasa a $40 pagados en Bolívares al cambio.

El bono de guerra para empleados públicos pasa a $60 pagados en Bolívares al cambio.

No se tiene información sobre aumento de bonos para pensionados para empleados jubilados .-> ACTUALIZACIÓN, DE ACUERDO A DECLARACIONES RECIENTES EL BONO DE GUERRA PARA JUBILADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTARÍA PASANDO A $70 O SU EQUIVALENTE EN BS LA TASA BCV.

No se tiene información sobre aumentos de bonos para pensionados de IVSS y Amor Mayor .-> ACTUALIZACIÓN, DE ACUERDO A DECLARACIONES RECIENTES EL BONO DE GUERRA PARA PENSIONADOS DEL IVSS ESTARÍA PASANDO A $25 O SU EQUIVALENTE EN BS LA TASA BCV, ES IMPORTANTE RECALCAR QUE HASTA QUE ESTOS AUMENTOS NO SALGAN EN GACETA OFICIAL NO SE HARÁN EFECTIVOS LOS PAGOS QUE SE ESPERA COMIENCEN A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DE 2024.

DE ACUERDO A DECLARACIONES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO DEBERÍAN RECIBIR EL AJUSTE DEL CESTA TICKET INDEXADO A $USD 40 O SU EQUIVALENTE EN BOLÍVARES A LA TASA BCV DEL DÍA.

En enero de 2024 no hay feriados bancarios.

Todos los bonos de guerra tendrán su respectivo ajuste a la tasa BCV vigente para cuando se emita la orden de pago, pero los bonos que ya han sido aumentos por decreto el día 15 de enero entran en vigor a partir de febrero por lo que NO hay retroactivo.

Dicho esto pasamos a la actualización de hoy:

¿Cómo será el proceso de pago del bono de Guerra para activos, jubilados y pensionados?

La asignación del bono de guerra se realiza en tres fases de la siguiente forma:







Fase 1:

Empleados públicos activos:

ESTATUS: PAGADO

Iniciado el pago del bono de guerra para empleados públicos, si usted es beneficiario recibirá un mensaje similar al siguiente en su teléfono registrado de la plataforma patria.

Como se puede observar el pago inició el viernes al finalizar la tarde.

Desde allí usted puede realizar la operación de retiro a su cuenta bancaria asociada.

Previamente indicamos que se esperaba el pago del bono de guerra para empleados públicos a partir del día lunes 15 de enero de 2024 junto con la quincena pero se ha adelantado el deposito en la plataforma patria al menos 1 día.

Fase 2:

Empleados públicos jubilados:

ESTATUS: PAGADO

CRÉDITO EN LA PLATAFORMA PATRIA POR : 2.015 bolívares o 56 dólares PARA EL MOMENTO DEL DEPÓSITO.

NO HUBO ANUNCIO DE AJUSTE DEL BONO DE GUERRA PARA JUBILADOS.

Fase 3:

Pensionados IVSS:

ESTATUS: En espera de pago para el jueves 18 en la tarde o el viernes 19 en la mañana.

Atención: El cronograma se acaba de adelantar un día por lo que para el jueves 18 a mas tardar el viernes 19 será activado el bono de guerra para PENSIONADOS.

NO HUBO ANUNCIO DE AJUSTE DEL BONO DE GUERRA PARA PENSIONADOS.

¿Cómo será el proceso de pago de la pensión y el Aguinaldo?

El pago de la pensión se ha efectuado entre el jueves 18 y el viernes 19 de enero de 2024, pero puede comenzar la tarde del Jueves 18.

El pago de la pensión será realizado hasta ahora a Bs. 130 de acuerdo al salario mínimo vigente.

El Bono de Guerra será pagado junto con la pensión y de forma progresiva.

PAGOS DE ACUERDO A LA EDAD

PRIMER GRUPO : 85 y 100 años

SEGUNDO GRUPO : 75 y 84 años

TERCER GRUPO: 65 y 74 años

CUARTO GRUPO: 18 y 64 años





¿Cuando será el monto de la pensión?

Hasta la fecha de mantiene en Bs. 130 Consulte el monto equivalente en divisas para el día de hoy



¿Cuando será el monto del bono de guerra para pensionados del IVSS y amor mayor?

Para el día de hoy el monto a cobrar sería 719,488 Bs equivalentes a $20 (se calcula el cambio al emitirse la orden de pago en días previos) .

ES LA INFORMACIÓN QUE SE MANEJA HASTA AHORA. si esta información cambia lo estaremos informando en la actualización que realizaremos diariamente a partir de hoy.

