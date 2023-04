Cronograma Original de Pago de Pensiones,Bonos y Retroactivos del IVSS Archivo Abril 2023

En esta publicación tendremos consolidadas las actualizaciones antes del día de la pensión del Cronograma Original de Pago de Pensiones,Bonos y Retroactivos del IVSS Abril 2023

Seguimos con las actualizaciones habituales, para el día de hoy Jueves 13 de Abril de 2023

El Monto de la pensión se mantiene en Bs. 130 equivalente para el día de hoy a $5,31 dólares americanos.

No se tiene información sobre un aumento de salario mínimo, es muy probable para el 1ero de Mayo se llegue a un aumento del salario pero por los momentos no hay información oficial.

Hasta el día de mañana 13 Abrir será la asignación del Bono De Semana Santa 2023, lo que aun no hallan aceptado su bono en la plataforma Patria, revisen y acepten para poder hacerlo efectivo.

ACTUALIZACIÓN VIERNES 14 de Abril de 2023 8.11PM

PAGO DE LA PENSIÓN : 21 DE ABRIL DE 2023

NO HAY AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO POR AHORA LA PENSIÓN SERÁ DE BS. 130, SI EN MAYO AUMENTA EL SALARIO EN EL PAGO DE ESE MES OBTENDRÁN UN RETROACTIVO COMO OTRAS VECES.

ACTUALIZACIÓN SÁBADO 15 de Abril de 2023 8.25PM

Confirmado el pago del Bono de Guerra a partir del Lunes 17 por la entidad pagadora.

CLICK AQUÍ PARA VER EL DÍA DE PAGO DEL BONO DE GUERRA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IVSS CON EDADES DE 85 A 100 AÑOS.

CLICK AQUÍ PARA VER EL DÍA DE PAGO DEL BONO DE GUERRA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IVSS CON EDADES DE 75 Y 85 AÑOS.

CLICK AQUÍ PARA VER EL DÍA DE PAGO DEL BONO DE GUERRA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IVSS CON EDADES DE 65 A 74 AÑOS.

CLICK AQUÍ PARA VER EL DÍA DE PAGO DEL BONO DE GUERRA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IVSS CON EDADES DE 18 A 64 AÑOS.

Información oficial de Radio Miraflores ratificando lo que habíamos publicado previamente:

ACTUALIZACIÓN LUNES 17, 5.10PM

De acuerdo al ente pagador : La asignación del Bono de Guerra es únicamente para los trabajadores activos y jubilados públicos, incluyendo a los pensionados del IVSS y Amor Mayor.

Trabajadores del sector público recibirá la notificación por el numero 3532 y por la aplicación, el abono será de Bs.1100

ACTUALIZACIÓN MARTES 18 DE ABRIL, 12.51PM

El 1ero de Mayo será anunciado el aumento del salario mínimo.

El monto del aumento se desconoce por ahora pero no va a ser un aumento una sola vez, será un aumento progresivo de acuerdo a la nueva metodología que están manejando en las instancias respectivas.

Dependiendo del monto del aumento anunciado el 1ero de Mayo debería haber un ajuste retroactivo para la pensión de JUNIO que se paga en MAYO, y si el aumento progresivo se hace mensualmente el ajuste retroactivo se espera que sea a ese ritmo.

debería haber un ajuste retroactivo para la pensión de JUNIO que se paga en MAYO, y si el aumento progresivo se hace mensualmente el ajuste retroactivo se espera que sea a ese ritmo. Al haber un ajuste de salario mínimo es probable que el bono de guerra sea nuevamente salarizado., se estima que no van a pagar más el bono de guerra luego que se aumente el salario mínimo.

Se espera que el 50% del salario mínimo sea el monto a cobrar válido para cálculo de prestaciones, el 25% bono alimentación y el otro 25% sean bonos de otra índole, pero si este esquema se mantiene no se salarizaría el bono de guerra o al menos sería renombrado con otra figura.

ACTUALIZACIÓN MIÉRCOLES 19 DE ABRIL

Comienza el deposito del bono de guerra BS. 770 PARA los jubilados de la administración pública , equivalentes a $31,35 dólares americanos de acuerdo al cierre hoy de la cotización del dólar BCV

, equivalentes a $31,35 dólares americanos de acuerdo al cierre hoy de la cotización del dólar BCV Sigue con retraso el resto de las asignaciones.

La pensión para el 21 de Abril, de acuerdo al cronograma de costumbre.

Asignaciones de bonos pendientes quedarán para cuando finalice la actual asignación de acuerdo a fuentes consultadas.

ACTUALIZACIÓN JUEVES 20 DE ABRIL

CONFIRMADO LO QUE DIJIMOS HACE MÁS DE UNA SEMANA

Lo anunciamos en la actualización del viernes 14 de Abril (lo pueden leer en esta tabla más arriba) la pensión del IVSS será pagada el viernes 21 de Abril, por un monto de Bs.130 equivalentes a $5,29 dólares americanos.

Mañana como siempre vamos con la dinámica de dejar los comentarios quienes vayan recibiendo los depósitos en sus cuentas para que los pensionados que tengan cuenta en el mismo banco se enteren y puedan hacer efectiva su pensión.

Mañana temprano volvemos con la siguiente actualización.

ACTUALIZACIÓN VIERNES 21 DE ABRIL

Comenzaron los depósitos en los bancos de la pensión correspondientes a este mes, en la caja de comentarios la comunidad de lectores va indicando que banco a depositado .

ACTUALIZACIÓN VIERNES 21 DE ABRIL 1210pm

CONTINUA EL DEPOSITO DE PENSIONES VER BANCOS QUE HAN DEPOSITADO EN LA CAJA DE COMENTARIOS.

CONTINUA LA ASIGNACIÓN DEL BONO DE GUERRA, RECUERDEN QUE ES PROGRESIVO POR EDADES, VER EL DÍA QUE TOCA POR EDAD EN LOS ENLACES DEL CRONOGRAMA.

Los amables lectores pensionados y jubilados que reciben el bono de guerra económica debería estar llegándoles un mensaje de texto como el siguiente:

Luego deben entrar en la plataforma Patria y aceptarlo para hacerlo efectivo:



