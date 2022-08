Desarrollo de infraestructura 4G y 5G requiere desburocratización e incentivos

La banda ancha móvil se transformó en una herramienta fundamental para mantener la actividad económica y el desarrollo social en América Latina y el mundo. Para continuar con el despliegue y actualización de las redes de telecomunicaciones que requiere el avance de 4G y 5G en la región será necesario facilitar la obtención de permisos gubernamentales y establecer mecanismos que incentiven el tendido de redes en zonas de baja rentabilidad, según un estudio de 5G Americas.

BUENOS AIRES, 09 de agosto de 2022.- 5G Americas presentó hoy su reporte “Mejores prácticas internacionales para el desarrollo de Infraestructura de redes 4G y 5G en América Latina”, en el que analiza el estado de la infraestructura de telecomunicaciones inalámbricas en la región, los retos para su despliegue en zonas urbanas y rurales, la evolución a nuevas tecnologías y los elementos habilitadores para el despliegue de infraestructura.

“Al analizar el rol de los servicios de telecomunicaciones para el desarrollo económico, productivo y social vemos que existe una necesidad en América Latina de plantear cómo se puede fomentar la continua inversión en infraestructura, teniendo en cuenta que el servicio móvil es uno de los que más capital requiere, porque se está renovando constantemente. Las tecnologías inalámbricas no son estáticas, sino que cada 12 a 18 meses hay actualizaciones en ellas. Todas estas actualizaciones implican constante inversión por parte de los operadores de servicios móviles”, explicó José Otero, vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas.

“En casi toda la región, especialmente en América Central, tenemos una gran escasez de espectro radioeléctrico asignado y despejado para poder utilizarlo para servicios de telecomunicaciones. Hay países donde hace más de 20 años no se han asignado frecuencias. Existen países en la región donde hay más de una entidad de Gobierno regulando el despliegue de infraestructura”, alertó Otero.

El reporte “Mejores prácticas internacionales para el desarrollo de Infraestructura de redes 4G y 5G en América Latina” enumera una serie de lineamientos que pueden contribuir a que las estrategias y políticas públicas faciliten el despliegue de infraestructura y la adopción digital, como definir en forma precisa y estandarizada los procedimientos para despliegue de infraestructura; implementar una ventanilla única para la tramitación de autorizaciones para tendido de redes; adoptar una normativa nacional o unificar en un manual normativo los requisitos a distintos niveles de Gobierno; flexibilizar la adopción de celdas pequeñas (small cells); e incentivar el despliegue de redes en áreas de baja rentabilidad o retornos de inversión a largo plazo.

De manera similar, el análisis recomienda generar normativas que favorezcan la coubicación de equipamiento de red y facilitar los acuerdos de compartición de infraestructura entre el sector privado, además de disponer frecuencias de espectro radioeléctrico en bandas bajas, medias y altas con reglas claras y procesos de adjudicación orientados a incrementar la cobertura y mejorar los servicios, entre otros aspectos.

El reporte “Mejores prácticas internacionales para el desarrollo de Infraestructura de redes 4G y 5G en América Latina” puede ser descargado aquí.

FUENTE.5G Americas