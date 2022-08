En el mundo ya existen más de 700 millones de conexiones 5G

Las conexiones 5G en el mundo alcanzan 701 millones en el T1 de 2022; un aumento del 17% respecto del T4 de 2021

Se prevé que alcanzarán 4.800 millones para fines de 2026

Las conexiones 5G de América del Norte crecieron 18% trimestralmente para ubicarse en 82 millones al término del T1 de 2022

Las conexiones LTE en el mundo llegan a 7.000 millones; América del Norte ve la migración de LTE a 5G

BELLEVUE, Washington. – 21 de junio de 2022 – Luego de tres años completos de crecimiento, la adopción de 5G inalámbrica en todo el mundo llegó a una fase de rápida aceleración, tocando un hito destacable de 701 millones de conexiones al término del primer trimestre de 2022. Datos de Omdia proyectan que las conexiones en todo el mundo serán 1.200 millones a fin de este año, declaró 5G Americas, la asociación de la industria inalámbrica y la voz de la 5G y LTE para las Américas.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, dijo: “La 5G sigue desplegándose en forma constante en dispositivos conectados, cobertura y espectro en todo América en el inicio de una nueva era de innovación. Los clientes siguen valiéndose de las redes y dispositivos de comunicaciones móviles para los nuevos entornos de trabajo flexibles y las interacciones sociales durante esta pandemia.”

Según los últimos datos de Omdia, el mundo sumó la impresionante cantidad de 410 millones de conexiones 5G desde el T1 de 2021 al T1 de 2022, lo que representa un aumento del 141 por ciento, de 291 millones a 701 millones. Sucesivamente, hubo un crecimiento del 17% en un trimestre, de 598 millones en el T4 de 2021 a 701 millones en el T1 de 2022. Las proyecciones indican que las conexiones 5G en el mundo volverían a acelerarse en 2023 para alcanzar 2.000 millones, y que para el término de 2026 llegarían a 4.800 millones.

La analista principal de Omdia, Kristin Paulin, aseguró: “Oceanía, el Este y el Sudeste de Asia, y en particular, China, continúan traccionando las tendencias mundiales, en que esta región representaba el 81,1% del total de suscripciones 5G al cierre del T1 de 2022. Luego le sigue América del Norte, con la segunda mayor participación de suscriptores 5G, con el 11,7% al término del T1 de 2022.”

Por región, América del Norte tenía un total de 82 millones de conexiones 5G al cierre del T1 de 2022, lo que significa haber sumado 12 millones de conexiones 5G durante ese trimestre –una ganancia del 17.7 por ciento respecto del T4 de 2021. Se espera que un total de 131 millones de conexiones 5G provenga de América del Norte para fines de 2022. Además, la región contaba con 509 millones de conexiones LTE al cierre del T1 de 2022, lo que refleja un comienzo de la migración hacia la 5G.

Por otro lado, se prevé que 4G LTE continuará siendo la tecnología celular inalámbrica líder en América Latina y el Caribe por el momento, con un pronóstico de Omdia que indica que el crecimiento de LTE de 4G seguirá siendo fuerte en la región hasta el final de 2022. En el T1 de 2022, había 506 millones de conexiones 4G LTE, lo que representaba un crecimiento trimestral del 3,4 por ciento con la suma de 16,4 millones de nuevas suscripciones a LTE. Se espera que esa cifra alcance 535 millones a medida que la adopción de 5G comience a superar a 4G LTE al término de 2022. Las proyecciones indican que América Latina y el Caribe tendrán 28 millones de conexiones 5G a fines de 2022, y 307 millones en 2026.

Según José Otero, Vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas “La pandemia agudizó la importancia de la conectividad inalámbrica móvil en nuestra sociedad. Resultará crucial asignar nuevo espectro radioeléctrico para nuevos despliegues adicionales que ayuden a la región a avanzar la banda ancha móvil y a recuperarse de los desafíos económicos y sociales de los últimos años.”

En total, la cantidad de redes 5G comerciales se ubica en 224 en el mundo, según datos de TeleGeography y 5G Americas. Se espera que esa cifra llegue a 313 para fines de 2022 y a 352 al término de 2024, lo que representa un fuerte crecimiento en la inversión en redes de 5G en muchas regiones alrededor del mundo. Debajo se sintetiza la cantidad de despliegues de redes 5G y LTE de 4G:

5G:

Global: 224

América del Norte: 14

América Latina y Caribe: 25

LTE 4G:

Global: 703

América del Norte: 19

América Latina y Caribe: 130