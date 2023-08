Mercados de América Latina alcanzan los 508 MHz de espectro promedio para servicios IMT bajo los 6 GHz

Las autoridades de América Latina avanzaron durante el último año en la disponibilidad de espectro radioeléctrico para el desarrollo de servicios móviles en la región. Sin embargo, sigue siendo una deuda pendiente en muchos países cuando se consideran las necesidades para el despliegue de 5G.

BUENOS AIRES, 08 de agosto de 2023 – La disponibilidad de espectro radioeléctrico es uno de los principales catalizadores para el desarrollo de los servicios móviles. Durante los últimos años los reguladores de América Latina y el Caribe trabajaron para acercar mayores porciones de espectro a la industria. En la primera mitad del año se habían entregado en promedio 508 MHz para servicios IMT debajo de los 6 GHz en la región, según lo muestra la sección de estadísticas de espectro radioeléctrico asignado para servicios móviles en América Latina de Brecha Cero.

La investigación donde se monitorean mensualmente 18 mercados de América Latina, muestra que Brasil es donde mayor cantidad de espectro radioeléctrico se entregó a la industria con 1.060 MHz. El podio a nivel regional lo completan Uruguay (815 MHz) y Perú (739,2 MHz). Sin embargo, es necesario un mayor trabajo en la gran mayoría de los países, ya que 12 de ellos se ubican por debajo del promedio regional.

En lo que va del 2023, los mercados de Uruguay, Perú, Guatemala y El Salvador fueron los que entregaron mayores porciones de espectro radioeléctrico. Se espera que en lo que resta del año Argentina, Colombia, Guatemala y México realicen licitaciones de espectro radioeléctrico para incentivar el desarrollo de servicios 5G, por lo que el promedio regional aumentará.

La sección de estadísticas de espectro en Brecha Cero presenta cuatro indicadores:

Espectro radioeléctrico asignado por país para servicios móviles en bandas IMT bajo los 6 GHz. Este indicador incluye una cifra del promedio regional.

Espectro asignado por país para servicios móviles en “bandas bajas” (bandas IMT bajo 1 GHz). Este indicador desglosa la cantidad de espectro por banda para cada país.

Espectro asignado por país para servicios móviles en “bandas medias” (bandas IMT entre 1 GHz y 6 GHz). Este indicador desglosa la cantidad de espectro por banda para cada país.

Espectro asignado por país para servicios móviles en “bandas altas” (bandas IMT sobre 6 GHz). Este indicador desglosa la cantidad de espectro por banda para cada país.

En todos los casos, las cifras de espectro excluyen capacidad asignada temporalmente para pruebas o uso experimental, capacidad licenciada en bandas IMT (telecomunicaciones móviles internacionales) pero sin autorización para servicios móviles, y el espectro otorgado de manera provisional.