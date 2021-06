Descubre el mejor convertidor de video para amateurs y profesionales – Wondershare UniConverter

Ahora que el formato de video está extendiéndose cada vez más en las redes sociales, hay más personas que nunca adentrándose por primera vez en el ámbito de la edición y conversión de video. Cualquier proyecto de video que emprendas seguramente te requerirá trabajar con diversos clips de video con formatos diferentes, así que vas a tener que acostumbrarte a trabajar con un conversor de video que te permita unificarlos fácilmente para que tus proyectos tengan una mayor cohesión visual y una mejor calidad. En este sentido, Wondershare UniConverter es probablemente el mejor conversor de video que puedas encontrar en el mercado en este momento.

Más de 1000 formatos soportados

Si lo que quieres es convertir video, da igual cuáles sean los formatos con los que estés trabajando: lo más seguro es que Wondershare UniConverter sea el software que necesitas para hacer esta tarea. Una gran cantidad de personas que se dedican a la conversión de video utilizan Wondershare UniConverter para disfrutar de las mejores prestaciones de su motor de conversión de video de primera línea, compatible con los formatos WMA, MP4, AVI, MPEG, MOV, ¡y muchos más!

Con esta aplicación vas a poder realizar conversiones de video y audio entre más de 1000 formatos diferentes, lo que te permitirá no depender de ningún otro software para realizar este tipo de conversiones: ahora puedes hacerlas todas con Wondershare UniConverter.

Convierte entre diferentes archivos de audio

Pero no solo de video vive un editor. Wondershare UniConverter también te permite convertir casi todo tipo de archivos de audio. Por ejemplo, con este software vas a poder convertir FLAC a MP3 y WAV a MP3 o vice versa. Una de las principales ventajas de un conversor de audio como el de Wondershare UniConverter es que, además, cuenta con la tecnología necesaria para extraer la pista de audio de los videos y convertirla a un formato solo de audio, por ejemplo MP3 o WAV, pero además dispone de los últimos códecs para convertir diferentes tipos de pista de audio entre sus respectivos formatos de forma sencilla, rápida y con alta calidad.

Graba el contenido de tu pantalla

La posibilidad de grabar el contenido de tu pantalla es una de las más interesantes que ofrece Wondershare UniConverter. Si tienes un canal de YouTube y quieres generar contenidos continuamente, seguramente te vendrá muy bien contar con un programa capaz de grabar tu pantalla y el sonido de tu micrófono. Esto es muy útil para crear tutoriales de diversos tipos o para grabar las partidas de tus videojuegos favoritos y crear un canal de gaming en YouTube.

Con Wondershare UniConverter, además, vas a poder elegir diversos modos de grabación de pantalla. Por ejemplo, vas a poder grabar el contenido de tu pantalla al completo, pero también el de un área específica o el de una ventana en concreto, lo que te dará mucha más flexibilidad.

Reduce el tamaño de tus videos

Además de ser un excelente convertidor YouTube a MP3 mac, Wondershare UniConverter también te permite reducir el tamaño de tus videos aprovechando su algoritmo de compresión avanzado. Gracias a esta herramienta vas a poder reducir considerablemente el tamaño de tus videos, lo que resulta muy útil si, por ejemplo, tienes que pasar tus videos a una unidad USB, o si quieres subirlos a una página web con un alojamiento o ancho de banda limitado.

Esta herramienta de compresión apenas genera pérdidas en la calidad del video, tanto en sus frames por segundo como en la calidad de su imagen, así que te resultará ideal para optimizar tus videos para que puedan disfrutarlos personas que utilizan distintas pantallas y dispositivos.

Descarga clips de video de internet

¡Te va a encantar la función para descargar clips de video de internet que ofrece Wondershare UniConverter! La mayoría de creadores de video necesitan descargar clips de video desde otras partes para complementar sus proyectos personales. Esto no sería un problema si fuese sencillo descargar los videos de internet, pero en ocasiones es bastante complicado. Para solucionar esto, Wondershare UniConverter desarrolló una completa herramienta de descarga de clips de video de internet que se encuentra integrada en su software.

¡Descarga Wondershare UniConverter!

Ahora que viste todo lo que es capaz de hacer esta magnífica herramienta de conversión de video, ¿a qué estás esperando para descargarla? Empieza a utilizar el enorme potencial que tiene esta herramienta para convertir videos entre diferentes formatos y descubre todo lo que tiene para ofrecerte este impresionante software de conversión de video. Suscríbete al canal de YouTube de Wondershare UniConverter para saber más y descubrir mejores técnicas de conversión y edición de video, ¡y conviértete en la próxima estrella de internet gracias a tus producciones sensacionales!

