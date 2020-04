El chocolate, un buen aliado para reducir el estrés en cuarentena

** Este alimento inyecta endorfinas al organismo, responsables de que disfrutes más lo buenos momentos, liberes el estrés y la fatiga.

Sabías que, el sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones y puedes contribuir con su buen desempeño cuando le inyectas endorfinas, o lo que se conoce como hormonas de la felicidad.

El ejercicio es una forma de generar endorfinas, pero también existen alimentos que ayudan a aumentar los niveles de hormonas en la sangre y uno de ellos es el consumo de chocolate.

Sin duda, en estos tiempos de cuarentena, el chocolate es uno de los alimentos que debe acompañar a la familia, por cuanto dispara pequeñas cadenas proteicas que se liberan a través de la medula espinal y del torrente sanguíneo, y pueden ser capaces de aliviar el estrés del cuerpo, que en estos momentos afecta a gran parte del núcleo familiar.

El chocolate libera estas hormonas que producen alegría y felicidad; pero además es rico en antioxidantes y contiene niveles altos en magnesio, benéficos para la salud.

Beneficios del consumo de chocolate

Estudios han demostrado que las endorfinas pueden ser hasta 20 veces más potentes que los medicamentos contra el dolor y, sin duda, esta también es una buena razón para consumir una dosis de chocolate cada día.

Los efectos del chocolate en el sistema inmunológico permiten afirmar que su consumo aleja la depresión, aumentar el placer, genera además sensación de felicidad y, en las mujeres está comprobado que ayuda a subir el ánimo durante el síndrome pre-menstrual.

Entre otros de los beneficios se encuentra su efecto en la mejora de la concentración, elimina la fatiga y también facilita la circulación de la sangre y es rico en calcio.

La depresión y ansiedad

Investigadores comprobaron que el chocolate negro contiene un aminoácido llamado triptófano, el cuál produce serotonina. Esta hormona, localizada en las neuronas del cerebro, es la encargada de controlar la depresión, y cuando hay bajos niveles de serotonina, el chocolate es adecuado para elevar estos valores.

Entre las grandes razones por la que gusta el chocolate es el sentimiento de euforia que produce al consumirlo, y la razón es que el chocolate contiene feniletilamina (entre 0,4 y 6,6 microgramos por gramo), la cual produce un efecto estimulante en el cerebro, aumentando los niveles de felicidad y energía positiva.

Al momento de elegir un chocolate, expertos sugieren considerar el porcentaje de cacao pues, cuanto más alto sea el valor del porcentaje, más saludable será. La marca de Chocolates St. Moritz, por ejemplo para su edición 30 Aniversario elaboró una pieza con chocolate oscuro al 72,5%; así mismo y como parte de su amplio portafolio también destaca otra la línea productos, como Passion Noir, en concentraciones de 56% y 70%, respectivamente.

¿Cuánto chocolate consumir al día?

La nutricionista Francisca Cifuentes, citada por el portal www.elcomercio.com, explica la importancia de distinguir el tipo de chocolate, ya que dependiendo de esto se atribuyen sus propiedades.

Expone que actualmente el chocolate negro se utiliza en el área de nutrición, pues se ha comprobado que su consumo acelera el metabolismo y ayuda a calmar la ansiedad que producen muchas veces las dietas. Es por esto que la nutricionista recomienda de tres a cuatro cuadraditos al día a sus pacientes que no estén buscando adelgazar, y de uno a dos cuadraditos para personas con sobre peso.

Definitivamente el chocolate le proporciona a la familia el balance entre alimento saludable y alimento agradable mientras evita además el envejecimiento celular, las enfermedades trombóticas y disminuye el riesgo de enfermedades crónicas.

Dato curioso sobre el chocolate

En el siglo XVIII a algunas monjas les tenían prohibido consumirlo porque era considerado un fuerte estimulante. Actualmente el chocolate es calificado como un afrodisiaco por al aumento de deseo y placer sexual.

