El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió por el ataque de Irán a Israel y estas fueron las declaraciones de cada país

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunión por el ataque de Irán a Israel y estas fueron las declaraciones de cada país.

Habla el Secretario general de la ONU, Antonio Guterres: “Oriente Medio está al borde del precipicio. Los pueblos de la región enfrentan un peligro de conflicto a gran escala. Llegó el momento de la distensión y la desescalada”.

Guterres: «Condeno tajantemente la grave escalada que representa el ataque de gran escala contra Israel. Pido un cese inmediato de las hostilidades»

«El principio inviolabilidad de edificios diplomáticos debe respetarse, como indiqué tras el 1 de abril»

«Las represalias con el uso de la fuerza quedan prohibidas en virtud del derecho internacional».

Intervención del representante de EEUU: «Condena tajante del ataque. El propósito era causar daño y muerte».

«El Consejo tiene la obligación de que las acciones no queden indemnes».

«En los próximos días estudiaremos medidas adicionales para pedirle cuentas aquí en la ONU».

«EEUU apoya el ejercicio de Israel a la autodefensa (…) nosotros no deseamos la escalada, nuestras medidas han sido defensivas».

Intervención del representante de Argelia: «Ni la región ni el mundo pueden permitirse otra guerra».

«Ya alertamos de las repercusiones de la arrogancia y el comportamiento de Israel en la región».

«Todas las tensiones en Oriente Medio están relacionadas y la causa arraigada es la ocupación israelí. Una paz y seguridad en la región solo podrá conseguirse empoderando al pueblo palestino y poniendo fin a la ocupación israelí».

Intervención del representante de Reino Unido: «Irán desempeña un papel inaceptable en la región».

«Reino Unido va a seguir defendiendo la seguridad de Israel y de los asociados regionales, entre ellos Jordania e Irak. Felicitamos las acciones de nuestros aliados para detener y disuadir a Irán».

Intervención del representante de Rusia: «Un ataque contra una representación diplomática es un ‘casus belli’. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran atacado locales occidentales? Ustedes hubieran tomado medidas. Todo lo que es la ciudadanía occidental es sagrado y debe defenderse pero cuando se trata de otro estado, es harina de otro costal».

Intervención del representante de Rusia: «En este Consejo se está aplicando este doble rasero, esta hipocresía tan vergonzante (…) Lo ocurrido en abril no salió de la nada. La respuesta de Irán fue consecuencia tras la vergonzosa no respuesta del organismo. Siria sufre bombardeos de Israel y ninguno encuentra la valentía de decir que esta escalada tiene que ver con la operación de 6 meses en Gaza».

Intervención del representante de China: «Según Irán, sus acciones militares eran una respuesta a la agresión de Israel contra sus instalaciones militares y da por zanjado el asunto. Instamos a las partes a que actúen con calma y contención y que resuelvan sus controversias ajustándose al derecho internacional».

Intervención del representante de Israel: «Este ataque fue el primero de su tipo pero es el capítulo más reciente de una saga sangrienta desde la Revolución. Su objetivo es la dominación mundial. El régimen no difiere del Tercer Reich y de Hitler».

«El régimen que atacó a otro miembro de manera que no tiene precedentes está dotándose de capacidades nucleares, se trata de un estado terrorista».

Intervención del representante de Irán: «La operación iraní se llevo a cabo en el ejercicio del derecho inherente a la autodefensa, como reconoce el derecho internacional. Medidas necesarias, proporcionadas, precisas, sólo se atacaron objetivos militares. Se llevaron a cabo cuidadosamente para evitar el daño a civiles».

«Gracias a los miembros que condenan el ataque armado contra nuestra sede diplomática en Siria». «EEUU, RUy Francia han optado por hacer la vista gorda. Con este comportamiento hipócrita, han acusado falsamente a Irán sin tener en cuenta su propia incapacidad a la hora de mantener la seguridad de en la región».

«Impongan todas las sanciones posibles a Irán».

Intervención del representante de Siria: «Debe finalizar la presencia de EEUU en mi país. Debe detener el patrocinio de milicias y movimientos separatistas. Pedimos el fin de las sanciones».

«Enfoque hipócrita y de doble rasero. Algunos miembros hacen su propia interpretación de la Carta para hacerlos servir sus intereses. EEUU, GB y Francia han iniciado agresiones repetidas contra mi país, que está a miles de millas de ellos, sobre la base de una interpretación distorsionada del artículo 51».

