Muy Grave! En Israel una mujer NO vacunada dio positivo para Flurona , gripe y covid simultáneo

En Israel una mujer NO vacunada dio positivo para Flurona , gripe y covid simultáneo.

Lo que muchos antivacunas no se han imaginado es que las patalogías existentes antes de llegar el coronavirus covid-19 chino, era la combinación y complicación de 2 o más enfermedades a la vez. Pudimos ver en 2020 un islandés con dos variantes de covid19 al mismo tiempo en su cuerpo, pero esta vez la situación se complica porque no es una patología crónica cómo la diábetes, etc.

Una simple gripe que puede matar.

En este caso una mujer no vacunada y que recientemente dio a la luz en un hospital de la ciudad de Petaj Tikva. Se trata de una mujer de unos 30 años que no está vacunada y recientemente dio a luz en el hospital Beilinson de la ciudad de Petaj Tikva. «Le diagnosticaron la gripe y el coronavirus nada más llegar. Ambas pruebas dieron positivo, incluso después de que repetimos el test», detalló Arnon Viznitzer, jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología del centro médico, quien explicó que «la enfermedad es básicamente la misma: es algo vírico que provoca problemas respiratorios en las vías respiratorias superiores».

De acuerdo con los datos del hospital, la madre se encuentra bien y fue dada de alta el 30 de diciembre. «La tratamos con una combinación de medicamentos que ataca tanto al coronavirus como a la gripe», señaló Viznitzer. «Estamos viendo más y más enfermedades similares a la gripe entre la población de maternidad, junto con casos de coronavirus que ocurren principalmente en mujeres que no están vacunadas contra el covid-19 y la influenza», agregó.

El Ministerio de Salud israelí está investigando el caso. Las autoridades sanitarias estiman que hay otros pacientes que contrajeron ambas enfermedades, pero no fueron

