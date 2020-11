El doctor Aroldo Macareño habla de la astrocopia en tiempos de covid-19

Un sinfín de dudas existen en los pacientes tras la pandemia, el doctor Adoldo Macareño aclara algunas de ellas basadas en la astrocopia de hombro o rodillas, y asegura que “la vida siempre es una prioridad”.

Macareño comenta que no hay motivos que impidan realizarse una astroscopia de hombro o rodillas en pandemia, por el contrario, “el recuperar la calidad de vida siempre es una prioridad”.

Entre las recomendaciones del médico para evitar la propagación del virus en esta área está realizarse una prueba de covid-19 48 horas antes de la intervención, también una corta cuarentena.

Sobre si se puede posponer o no una cirugía de astrocopia, Macareño aclara que sí, porque la mayoría de las veces son electivas, sin embargo, “esperar mucho tiempo en casos de degeneración irreparable de una lesión de menisco con asa de balde, pueden terminar en una emergencia o en una lesión irreparable.

El doctor Aroldo también ofrece algunos consejos para evitar sufrir males en rodillas y hombros:

Presta atención a tu dieta.

Tu alimentación debe ser equilibrada y rica sobre todo en vitaminas A, C, D, calcio y ácidos grasos, omega-3. Además, bebe agua en abundancia y rehidrátate tras realizar esfuerzos.

Controla tu peso.

Ten en cuenta que cada kilo de más ejerce aproximadamente cinco kilos extra de presión sobre la rótula al bajar o subir escaleras, y una pérdida de 5kg disminuye en un 50% los síntomas asociados a los dolores de rodilla.

Realiza ejercicio, pero con precaución.

El ejercicio moderado más recomendable es nadar, pedalear o caminar. Pero siempre debes realizar un buen calentamiento antes de comenzar, y ejercicios de estiramiento y enfriamiento al acabar. Cuando sea necesario, lleva siempre el equipo de protección adecuado como, por ejemplo, las rodilleras.

Mantén un buen tono muscular.

Existen una serie de actividades físicas como la bicicleta -también la estática- o la natación, que te permitirán fortalecer la musculatura, especialmente el cuádriceps, sin sobrecargar las articulaciones. Es mejor evitar los deportes con carrera y salto; y en el caso de elegir correr, conviene hacerlo por una superficie lisa y suave como un sendero con césped, en lugar de por cemento.

Elige el calzado adecuado.

Al realizar deporte, tu calzado debe sujetar bien el pie y proporcionar la amortiguación necesaria para la actividad que estás realizando. En la vida diaria, mejor no uses un tacón excesivo o suelas demasiado blandas o desgastadas, porque además de dolor y deformidad en los pies, este calzado puede sobrecargar y dañar las rodillas.

En cuanto a los hombros:

-No someter las articulaciones a levantar pesos muy altos que puedan terminar por causar una lesión. Por lo general, esto aplica para personas que realizan trabajos pesados y no cuentan con las herramientas necesarias para mover pesos muy altos.

-Tener cuidado cuando se va al gimnasio. Muchas veces se cree que al levantar más peso los músculos se fortalecerán más rápido. Todo debe ser progresivo si no se quiere tener una lesión.

-Realizar ejercicios habituales para ayudar a mejorar las funciones de movilidad del cuerpo. Esto podría prever lesiones. Es recomendable realizar estiramientos antes y después de la actividad física.

-En caso de presentar una lesión en el hombro y sentir molestia, entonces se recomiendo acudir a consulta de inmediato.

