El mercado Forex en marzo de 2024 análisis y rendimiento de los principales pares de divisas

El mercado de divisas, también conocido como Forex, ha experimentado un marzo de 2024 lleno de volatilidad e incertidumbre. La guerra en Ucrania, la subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) y la inflación global han sido algunos de los factores que han marcado la pauta del mercado.

Pares de divisas con mayor rendimiento

EUR/USD El euro ha experimentado una revalorización frente al dólar estadounidense en marzo, ganando un 4,5% . Este movimiento se ha visto impulsado por la expectativa de que el Banco Central Europeo (BCE) subirá las tasas de interés más rápido de lo que se esperaba anteriormente.

USD/JPY El dólar estadounidense se ha depreciado frente al yen japonés en marzo, perdiendo un 3,2% . Este movimiento se ha visto impulsado por la intervención del Banco de Japón (BoJ) en el mercado de divisas para defender el yen.

GBP/USD La libra esterlina ha ganado un 2,8% frente al dólar estadounidense en marzo. Este movimiento se ha visto impulsado por la fortaleza de la economía del Reino Unido y la expectativa de que el Banco de Inglaterra (BoE) subirá las tasas de interés.

AUD/USD El dólar australiano ha ganado un 2,5% frente al dólar estadounidense en marzo. Este movimiento se ha visto impulsado por la subida de los precios de las materias primas, que son una importante exportación para Australia.

Otros pares de divisas a tener en cuenta

USD/CHF El dólar estadounidense se ha mantenido estable frente al franco suizo en marzo.

EUR/CHF El euro se ha revalorizado ligeramente frente al franco suizo en marzo.

USD/CAD El dólar estadounidense se ha depreciado ligeramente frente al dólar canadiense en marzo.

Perspectivas para el mercado Forex

El mercado Forex se espera que siga siendo volátil en los próximos meses. La guerra en Ucrania, la política monetaria de la Fed y la inflación global seguirán siendo factores importantes que afectarán al mercado.

Consejos para los inversores

Es importante realizar un análisis fundamental de los diferentes pares de divisas antes de invertir.

Se recomienda diversificar la cartera de inversiones para reducir el riesgo.

la cartera de inversiones para reducir el riesgo. Es importante estar al día de las noticias y eventos económicos que puedan afectar al mercado Forex.

Descargo de responsabilidad Este artículo no es un consejo de inversión. Siempre debes hacer tu propia investigación antes de invertir en el mercado Forex.

