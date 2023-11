Análisis y estimaciones del Mercado de Forex para la semana del 5 al 11 de noviembre de 2023

Analisis y estimaciones del Mercado de Forex para la semana del 5 al 11 de noviembre de 2023, Soportes y Resistencias..

El mercado de divisas (Forex) es el más grande y líquido del mundo, con un volumen diario de más de 6 billones de dólares. En este mercado se negocian las monedas de diferentes países, y su valor depende de diversos factores económicos, políticos y sociales.

En esta entrada, vamos a analizar las principales tendencias y eventos que pueden afectar al mercado de Forex en la semana del 5 al 11 de noviembre de 2023, y ofrecer algunas estimaciones basadas en el análisis técnico y fundamental.

EUR/USD

El par EUR/USD es el más negociado del mercado de Forex, y representa la relación entre el euro y el dólar estadounidense. En la semana anterior, el par cerró en 1.1827, con una caída del 0.8% respecto a la semana anterior.

La principal razón de esta caída fue el fortalecimiento del dólar, impulsado por los buenos datos macroeconómicos de Estados Unidos, como el crecimiento del PIB del tercer trimestre (6.2%), la creación de empleo de octubre (531 mil puestos) y la inflación interanual de octubre (6.4%).

Además, el dólar se vio favorecido por las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) adelante el inicio del proceso de reducción de sus compras mensuales de activos (tapering), que actualmente son de 120 mil millones de dólares, ante el riesgo de un sobrecalentamiento de la economía.

Por otro lado, el euro se vio debilitado por los datos mixtos de la zona euro, como el crecimiento del PIB del tercer trimestre (2.2%), la inflación interanual de octubre (4.1%) y la tasa de desempleo de septiembre (7.5%).

Asimismo, el euro se vio afectado por las tensiones políticas en algunos países miembros, como Alemania, donde aún no se ha formado un gobierno tras las elecciones de septiembre, o Francia, donde se acercan las elecciones presidenciales de abril de 2024.

Para la semana del 5 al 11 de noviembre, esperamos que el par EUR/USD siga bajo presión bajista, ya que no hay eventos relevantes en el calendario económico de la zona euro, mientras que en Estados Unidos se publicarán datos importantes como el índice de confianza del consumidor, las ventas minoristas y el índice de precios al productor.

Además, estaremos atentos a las declaraciones de los miembros de la Fed, que podrían dar pistas sobre el posible inicio del tapering en diciembre o enero.

Nuestro pronóstico es que el par EUR/USD podría caer hasta el nivel de soporte de 1.17, que coincide con el mínimo anual alcanzado en marzo. Si este nivel se rompe, el siguiente soporte estaría en 1.16. Por el contrario, si el par rebota al alza, la primera resistencia estaría en 1.19, que coincide con la media móvil de 200 días. Si este nivel se supera, la siguiente resistencia estaría en 1.20.

