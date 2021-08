El Tratamiento contra la obesidad requiere apoyo psicológico

El acompañamiento psicológico al paciente obeso o con sobrepeso, que decide optar por una cirugía bariátrica o colocarse el balón elipse para adelgazar, puede hacer la diferencia entre el éxito del procedimiento a largo plazo, o su fracaso.

Sobre este particular Manuel Fariñas, psicólogo de la Unidad Bariátrica y Metabólica (UBAM) explica que el acompañamiento supone la evaluación del comportamiento de la persona antes de cualquier tipo de intervención.

“Se debe conocer las percepciones, expectativas, identificar también fortalezas y debilidades que puede presentar el paciente durante el proceso bariátrico. Es una tarea fundamental de los psicólogos mostrar la importancia de lo que se desea, y operacionalizar cuáles son todas esas conductas que los pacientes pueden desarrollar para mejorar su estilo, tanto de alimentación como de vida.”

Cuidado con los factores de estrés, ansiedad y tristeza

Normalmente, la persona que sufre obesidad o sobrepeso tiene un desbalance en sus hábitos alimentarios y de descanso; su interrelación con el aprovechamiento del tiempo libre no es el mejor y el psicólogo debe identificar todos los factores que generan en él ansiedad y estrés, según expone Fariñas.

“En UBAM identificamos los patrones de personalidad, sus hábitos, lo que hace día a día ese paciente, cómo se organiza y distribuye su tiempo en una civilización demandante o que atropella las personas. De igual manera, los factores de estrés, de ansiedad, tristeza e incluso, esos pensamientos frecuentes que puedan incidir en el historial. Entramos a conocer cómo ha sido su vida, su infancia, una revisión por su adolescencia y vamos tomando una visión cronológica hasta llegar a la adultez”, apunta Fariñas.

De igual manera importante para el trabajo del psicólogo, es identificar dietas o intervenciones quirúrgicas previas; así como la motivación actual y las expectativas de una cirugía Bariátrica, o de la colocación del balón elipse, para lograr el éxito en el resultado esperado.

Acompañamiento pre y post operatorio

Fariñas comenta que, en el caso de aquellos pacientes que acuden a la unidad, y se deciden por la colocación del balón elipse, el abordaje del psicólogo se enfoca en explicarles las posibles manifestaciones que podrían darse a nivel de los jugos gástricos y con el comportamiento del estómago, que le resultará atípico. Es importante prepararlos para que tengan la apertura y para que pueda desmitificar, calmar sus impresiones, miedos, ansiedades y angustias.

“En ambos casos, tanto en la intervención quirúrgica como con el balón gástrico, es necesario trabajar con el poder de la visualización de los resultados. Hay pacientes que son muy visuales y necesitan ver cómo es todo el procedimiento y buscarle el sentido mecánico de cómo va a funcionar. Explicar con detenimiento calma la ansiedad”, enfatiza el especialista.

El temor a la recaída

A partir de la intervención bariátrica o de la colocación del balón elipse, el trabajo del psicólogo es asistir al paciente para disipar sus miedos por una recaída. Generalmente, este acompañamiento va de 6 meses a un año, tiempo durante el cual, se van a ir mostrando los resultados esperados; sin embargo. en el camino pueden surgir preguntas y temores de recaída.

“Normalmente, te consigues un paciente muy colaborador, que anhela el apoyo psicológico y nutricional y sin duda en UBAM lo ofrecemos.

