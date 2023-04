¿Emigrar a Asia? Estos son los países asiáticos que aceptan migrantes venezolanos legalmente

Los países asiáticos que aceptan migrantes venezolanos legalmente

¿Estás pensando en emigrar a Asia desde Venezuela? Si es así, debes saber que no todos los países de este continente aceptan migrantes venezolanos legalmente. En este artículo te contamos cuáles son los países de Asia que ofrecen opciones de visa o residencia para los venezolanos y qué requisitos debes cumplir para solicitarlas.

Los países de Asia que aceptan migrantes venezolanos legalmente son:

Corea del Sur:

Este país tiene un acuerdo con Venezuela que permite a los venezolanos solicitar una visa de trabajo por un año, renovable por otro año más. Los requisitos son tener entre 18 y 30 años, un nivel intermedio de inglés y un certificado de antecedentes penales. También se puede optar por una visa de estudiante o de turista por 90 días.

Japón:

Este país ofrece una visa de trabajo especial para los venezolanos que tengan ascendencia japonesa hasta el tercer grado. Los requisitos son tener un pasaporte válido, un certificado de nacimiento, un certificado de antecedentes penales y un contrato de trabajo o una carta de invitación de un familiar residente en Japón. La visa tiene una duración de tres años y se puede renovar indefinidamente.

Filipinas:

Este país permite a los venezolanos solicitar una visa de turista por 30 días, prorrogable hasta 59 días. Los requisitos son tener un pasaporte válido, un boleto de salida del país y suficientes recursos económicos para la estancia. También se puede solicitar una visa de estudiante o de trabajo, previa presentación de una carta de aceptación de una institución educativa o una empresa filipina.

Indonesia:

Este país otorga una visa de turista por 30 días a los venezolanos que lleguen al país por vía aérea. Los requisitos son tener un pasaporte válido, un boleto de salida del país y suficientes recursos económicos para la estancia. También se puede solicitar una visa de negocios, social o cultural por 60 días, presentando una carta de invitación de una entidad o persona indonesia.

Malasia:

Este país concede una visa de turista por 90 días a los venezolanos que lleguen al país por vía aérea. Los requisitos son tener un pasaporte válido, un boleto de salida del país y suficientes recursos económicos para la estancia. También se puede solicitar una visa de estudiante o de trabajo, previa presentación de una carta de aceptación de una institución educativa o una empresa malaya.

Estos son algunos de los países de Asia que aceptan migrantes venezolanos legalmente. Sin embargo, es importante consultar las fuentes oficiales de cada país antes de viajar, ya que las condiciones pueden variar según la situación sanitaria o política. Además, se recomienda contratar un seguro médico y verificar las vacunas necesarias para cada destino .

