En Venezuela, arranca el pago del Bono Somos Venezuela y Chamba Juvenil Septiembre 2022.

CARACAS, VENEZUELA.

La plataforma Patria inició este lunes el pago del bono de la Gran Misión Chamba Juvenil y otro correspondiente a la bonificación de Somos Venezuela.

A través de su cuenta de Twitter, se detalló que ambos depósitos tienen el monto correspondiente de 43,90 bolívares.

Hace algunos días, el Ejecutivo Nacional informó que los montos correspondientes a los bonos serían aumentados en septiembre.

Parto Humanizado tendrá un valor de 46,80 bolívares, el de Lactancia Materna equivaldrá a 46,80 y el de José Gregorio Hernández será de 35,10 bolívares.

En el caso de la bonificación de Hogares de la Patria, se designará un monto correspondiente al número de miembros en el núcleo familiar.