Expertos aseguran que el cáncer de hígado puede diagnosticarse sin biopsias

· La resonancia multiparamétrica de hígado facilita el diagnóstico con procedimientos mínimamente invasivos y evitando las biopsias, con la finalidad de confirmar o descartar la presencia de tumores malignos en el órgano.

La resonancia multiparamétrica de hígado, (RMH) diferencia el tejido sano del comprometido. Este estudio por imágenes arroja resultados de la magnitud y densidad de una lesión, al igual que determina el estado funcional y estructural del órgano.

El doctor Gustavo Carrero, médico radiólogo, magíster en física médica del CDD, explica que con la resonancia multiparamétrica de hígado se evalúa el órgano para «estudiar lesiones tumorales del hígado, tanto benignas como malignas». Es decir, se puede realizar un diagnóstico ante la sospecha de cáncer en el paciente.

Carrero destaca la efectividad de la RMH en el diagnóstico de patologías hepáticas. “Se pueden obtener resultados certeros sobre el estado del paciente y evitar la realización de biopsias. La resonancia es menos invasiva que una operación, solo requiere de una vía intravenosa para poder suministrarle el contraste al paciente”, agrega.

La resonancia, explica el doctor Carrero, emplea máquinas con tecnología y software actualizados que permiten arrojar resultados certeros del estado en el que se encuentra el hígado del paciente, y sus resultados son útiles para médicos internistas, cirujanos, oncólogos o gastroenterólogos.

La resonancia multiparamétrica de hígado es un examen que se puede realizar en la mayoría de los pacientes, pero no se recomienda a personas con marcapasos. En el caso de las personas con miedo a los espacios cerrados, se les puede suministrar un sedante por el tiempo que dura la resonancia, que oscila entre 20 y 30 minutos.

La tecnología del examen y la exactitud de sus resultados tienen una meta clara: el beneficio del paciente. Carrero concluye que la evaluación con la resonancia multiparamétrica de hígado «a la larga se traduce en una mejor calidad de atención para el paciente durante todo su proceso de diagnóstico y de tratamiento».

