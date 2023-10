Falleció a los 54 años Matthew Perry, famoso por su personaje Chandler Bing en FRIENDS

Fuentes policiales revelaron que, aunque el personal médico no encontró sustancias ilegales en la casa del fallecido actor Matthew Perry la noche del sábado, sí encontró las recetas y medicamentos recetados a «Chandler».

La policía encontró antidepresivos, ansiolíticos y un medicamento para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), utilizado por personas con bronquitis crónica o enfisema.

Por ahora, debemos esperar a que el forense realice una autopsia en el cuerpo de Perry para determinar si había drogas u otras sustancias en su organismo en el momento de su muerte.

La noche del sábado 28 de octubre supimos que el actor estadounidense Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler en Friends, falleció a la edad de 54 años.

Fuentes policiales indican que Perry murió ahogado. Fuentes consultadas por el medio estadounidense dijeron que los servicios de emergencia llegaron a la casa del actor luego de recibir una llamada de auxilio.

Aparentemente no se encontraron sustancias ilegales y no hubo evidencia de ninguna «irregularidad» involucrada. También se dice que por la mañana jugó balonmano durante dos horas y cuando llegó envió a su asistente a hacer un recado, que incluía comprar un nuevo iPhone y gafas graduadas.

Después de otras dos horas, llegó el asistente y encontró al actor inconsciente en el jacuzzi. Entonces llamó al 911. También llamó a su madre y a uno de sus hermanos.

Los padres de la estrella de Friends, Suzanne Morrison y John Bennett Perry, llegaron a la casa de su hijo con su padrastro Keith Morrison.

