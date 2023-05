Falleció a los 83 años, Tina Turner La «Reina del Rock’n Roll»

La cantante Tina Turner ha fallecido, a los 83 años cerca de Zúrich (Suiza), según ha confirmado el agente Peter Lindbergh en su cuenta de Instagram.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, ha cautivado a millones de fanáticos en todo el mundo e inspirado a otras estrellas del futuro”, se lee en el comunicado.

Turner tiene varios problemas de salud como cáncer de intestino, insuficiencia renal, se sometió a un trasplante en 2017. También sufrió un derrame cerebral. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la causa de su muerte.

«Con ella, el mundo perdió una leyenda musical y un modelo a seguir», dijo Lindbergh.

Conocida por su talento, voz ronca y sonrisa audaz, Turner vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo, ganó 12 premios Grammy y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto con Ike en 1991 y elegido solo en 2021. .

También fue homenajeada en el Kennedy Center en 2005, siendo Beyoncé y Oprah Winfrey sus mayores admiradoras. Su vida se ha convertido en la base de una película de 2021, un musical de Broadway y un documental de HBO que la ha despedido públicamente.

View this post on Instagram A post shared by Tina Turner (@tinaturner)

Falleció a los 83 años, Tina Turner La «Reina del Rock’n Roll» was last modified: by

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema