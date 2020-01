(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- El Comandante de la Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó la detención de cinco ciudadanos por porte ilícito de arma de fuego y tráfico de material estratégico durante varios procedimientos realizados en la población de San Félix del estado Bolívar.

El General Rodríguez Cepeda mencionó que en el PAC “Ferrys y Chalanas” fueron capturados los ciudadanos Raymond Josua Rivera Padrón (22) alias “El Raymond” a quien le incautaron un arma de fuego tipo facsímil. Asimismo mencionó la detención de de los ciudadanos **dy B**n González López (27) y Alexander**s*s **avo (28) a quienes también le incautaron 01 facsímil de arma de fuego.

El Comandante de la Zona N° 62 G/B Rodríguez Cepeda destacó que en el PAC “Ferrys y Chalanas” capturaron al ciudadano Oliver David Araujo Amundaray (32) conocido con el apodo de “El Barbero” quien tenía en su poder 01 facsímil de arma de fuego y la cantidad de 108.000 bs en efectivo, presentando además registro policial por el delito de Homicidio.

Detenido por tráfico de material estratégico

El General Rodríguez Cepeda informó que durante un procedimiento realizado en la población de San Félix fue capturado el ciudadano Orlando *rico ***eni*la ***zález (32) a quien se le retuvo 08 cilindros de 9.8 kilogramos y 02 cilindros de 16.87 de gas doméstico el cual era comercializado a precios exorbitantes.

“Todos los procedimientos fueron puestos a la orden del Ministerio Publico en el estado Bolívar para que ejecute las diligencias pertinentes”, aseveró el Comandante de la Zona N° 62 en el estado Bolívar.

GNB capturó 04 ciudadanos por porte ilícito de arma de fuego en San Félix was last modified: by

En : Gobierno